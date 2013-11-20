رابطه تل آویو-واشنگتن رو به وخامت است/ باید به دنبال متحدان جدید باشیم 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارانوت، "آویگدور لیبرمن" در ادامه گفت : رابطه اسرائیل با آمریکا در حال بدتر شدن است و ما باید به دنبال یافتن متحدانی جدید با منافع مشترک باشیم.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه افزود : آمریکا در حال حاضر با چالش های در کره شمالی، پاکستان، افغانستان، ایران، سوریه، مصر و چین روبرو است. علاوه بر آن آمریکاییها موضوعات اقتصادی خود را دارند بر همین اساس من این سوال را مطرح می کنم که جایگاه ما در نظام بین الملل چیست؟

رابطه رژیم صهیونیستی با آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما به سردی گراییده و تمایل آمریکا برای حل موضوع هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک سبب شده تا شکاف میان تل آویو و واشنگتن بیشتر شود.