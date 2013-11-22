اکران فیلم انیمیشن "رستم و سهراب" به تعویق افتاد

داریوش دالوند تهیه‌کننده "رستم و سهراب" درباره به تعویق افتادن اکران این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این فیلم سینمایی از تاریخ 26 آبان تا تاریخ 5 آذرماه در گروه سینمایی استقلال اکران شود اما به دلیل اینکه در ماه محرم به سر می‌بریم پخش‌کننده فیلم پیشنهاد داد که فیلم بعد از این ایام اکران شود.

وی در ادامه افزود: بنابراین این فیلم سینمایی از تاریخ 29 آذرماه به مدت 10 روز اکران خواهد شد. فیلمیران به عنوان پخش‌کننده و من به عنوان تهیه کننده از همه ظرفیت های تبلیغاتی استفاده خواهیم کرد تا اکران خوبی را پشت سر بگذاریم.

این تهیه کننده با اشاره به ویژگی های فیلمش گفت: یکی از ویژگی های انیمیشن سینمایی "رستم و سهراب" تولید آن به دو زبان انگلیسی و فارسی است و برای اکران عمومی فیلم به زبان فارسی روی پرده می رود. شیوه دوبله این انیمیشن سینمایی به این شکل بود که یک بار فیلم به زبان انگلییسی ساخته شد و پس از بازبینی مجدد تصمیم گرفتیم به احترام هموطنانمان و همچنین به احترام زبان فارسی و البته فردوسی که داستان برگرفته از اشعار او در شاهنامه است، فیلم را به زبان فارسی نیز دوبله کنیم.

تهیه‌کننده فیلم انیمیشن "رستم و سهراب" در ادامه متذکر شد: تمام شخصیت هایی را که رو به دوربین دیالوگ دارند بار دیگر از ابتدا مجددا روی استوری برد نقاشی کردیم و مراحل تولید را به زبان فارسی گذراندیم. مجموع این عملیات حدود 27 دقیقه بود که اجرای آن 6 ماه زمان برد و اصولا یکی از دلایل دیر تحویل دادن این فیلم به تهیه کننده هم انجام همین ریزه کاری ها بود.

دالوند که تولید انیمیشن "سربازان کوچک" را در دست کار دارد درباره آن اینگونه گفت: مراحل تولید و ساخت موسیقی این فیلم سینمایی انیمیشن به پایان رسیده و به زودی دوبله این فیلم را آغاز می کنیم.یکی دیگر از پروژه های در دست ساخت ما افسانه ایرانی "رستم و اسفندیار" است که در حال حاضر ساخت شخصیت های این فیلم سینمایی به پایان رسیده است و در مرحله پیش‌تولید فنی قرار دارد.

فیلم انيميشن "رستم و سهراب" با قابليت پخش 3 بعدی و دوبله به دو زبان فارسی و انگليسي در ابعاد فيلم‌هاي هاليوودي تهيه شده و با فروش 10 میلیون دلاری در بازار فیلم کن فرانسه رکورد فروش خارجی تاریخ سینمای ایران را شکست. از سوي ديگر با توجه به سابقه درخشان داستان‌هاي شاهنامه در منطقه و توجه خاص فارسي‌زبانان اين منطقه همچون تاجيکستان، افغانستان، آذربايجان، ارمنستان، کردستان، هند، پاکستان و بخش‌های مهمی از آسيای مرکزی این فیلم می‌تواند مخاطب بسیاری را جذب کند.