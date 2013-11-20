جواد رفائی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: کتاب "سیاست گذاری در سینمای ایران" که توسط حوزه هنری خراسان رضوی منتشر شده است به بررسی چگونگی شکل گیری عوامل فیلم می پردازد.

وی اظهار کرد: این کتاب که توسط معصومه تقی زادگان نوشته شده است از سال 1327 تا پایان سال 1370 عوامل سازنده فیلم را مورد نقد بررسی قرار می دهد.

رفائی افزود: به دبیر خانه بیستمین کتاب سال دانشجویی 406 عنوان کتاب ارسال شده بود که کتاب "سیاست گذاری در سینمای ایران" در گروه علوم انسانی و اجتماعی به عنوان برگزیده انتخاب شد.

وی تصریح کرد: توجه به نیازهای کشور، تسلط مولف بر موضوع کتاب‌، بدیع بودن موضوع، انسجام مطالب‌، کاربردی بودن موضوع و توجه به منابع و همچنین توجه به نگارش جزو شاخص‌های انتخاب آثار بود که این کتاب بالاترین درصد مولفه ها را داشت.

شایان ذکر است که اختتامیه بیستمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی همزمان با بیست‌ و‌یکمین دوره هفته کتاب و با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.