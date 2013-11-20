پرداختن به ارزش های دینی و مذهبی اولویت کاری هنرمندان قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین فامیل باغستانی افزود: گناهان زبانی یکی از موضوعات بسیار خوب و جذابی بود که تا کنون در کشور به آن پرداخته نشده بود.

وی با اشاره به اینکه هنرمند متعهد باید دغدغه اصلاح جامعه را داشته باشد، افزود: یک هنرمند موفق با هنر خود می تواند طرز فکر و نگاه مردم جامعه را به سمت ارزش های اسلامی سوق دهد.

این هنرمند به تاثیرگذاری سینما و انیمیشن در راستای هدایت جامعه به سمت آموزه های دینی اشاره کرد و بیان داشت: سینما و انیمیشن خیلی بیشتر از سایر هنرها از جمله تجسمی می تواند در فرهنگ جامعه موثر واقع شود.

وی با اشاره به منطقه ای بودن جشنواره گناهان زبانی، ابراز کرد: اگر این جشنواره هر سال به صورت دوره ای در یکی از استان های کشور برگزار شود کیفیت وکمیت آن ارتقا پیدا می کند.

ورود هنرمندان به فضای مجازی یکی از راهکارهای مهم مقابله با تهاجم فرهنگی است

نفر اول نخستین جشنواره قرآنی "گناهان زبانی" در رشته پوستر گفت: نفر اول جشنواره قرآنی "گناهان زبانی" ورود هنرمندان به عرصه فضای مجازی را یکی از راهکارهای مهم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان عنوان کرد.

منصور مقدم کوهی، افزود: گناهان زبانی از جمله گناهانی است که چندان به آن پرداخته نشده و متاسفانه امروز شاهد ترویج آن در سطح جامعه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دشمنان اسلام با تبلیغات گسترده در فضای مجازی سعی در سست کردن اعتقادات جوانان و نوجوانان مسلمان دارند، اظهار کرد: هنرمندان باید با ورود به فضای مجازی گامی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی بردارند.

مقدم کوهی تاکید کرد: هنرمندان کشور ما نیز باید با بهره گیری از روش های نوین تبلیغاتی و تولید آثار فاخر هنری با مضامین دینی و ارزشی به صورت فعالانه در جهت آگاه سازی جامعه و تبیین مفاهیم اسلامی تلاش کنند.