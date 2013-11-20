به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته دانشجویی حفظ و صیانت از دست آوردهای هسته‌ای در نامه ای ضمن تشکر از دکتر صالحی، مسئولین و دانشجویان سراسر کشور رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد، اکنون نوبت مسئولین است که به پشتوانه این حماسه از حقوق ملت ذره ای عقب نشینی نکنند.

متن این نامه به شرح زیر است :

"جناب آقای دکتر صالحی

ریاست محترم سازمان انرژی اتمی

با سلام و احترام

دیروز ایران اسلامی صحنه‌ی خلق حماسه‌ای دیگر بود که فرزندان جوان این مرز و بوم آن را در برابر چشمان جهانیان به تصویر کشیدند.

دیروز فردو خط مقدم جبهه علم و فناوری بود که هزاران نفر از دانشجویان و نخبگان دانشگاه‌های کشور به نمایندگی از ملت ایران به منظور حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای گرد آن حلقه زدند و با شعار " فردو قلب ماست " این پیام را به گوش جهانیان رساندند که ملت ایران حاضر نیست سر سوزنی از حقوق اساسی خود عقب نشینی کند.

البته روشن است که فردو به عنوان نمادی از خودباوری در میان دستاوردهای هسته‌ای از طرف این کمیته دانشجویی انتخاب شد و گرنه قطعاً تک‌تک دستاوردهای گران بهای کشور در حوزه هسته‌ای قلب ملت ماست.

اکنون که ملت با این صلابت ندای حفظ حقوق و دستاوردهای را سر داده است نوبت مسئولین است که به پشتوانه مردم در جبهه مذاکرات ذره‌ای عقب‌نشینی و کوتاهی ننمایند.

در پایان از حضرتعالی، دیگر مسئولین و همچنین دانشجویان بیدار سراسر کشور که از راه‌های دور و نزدیک دعوت این کمیته را لبیک گفتند و در حلقه باشکوه انسانی به دور سایت هسته‌ای فردو شرکت نمودند تشکر و قدردانی کرده و از خداوند متعال مسئلت داریم ما را در ادامه این راه و برنامه‌های بعدی این کمیته یاری نمایند."