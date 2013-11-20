جشنواره داستان انقلاب با یک «قلب تپنده»

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انوری درباره موضوع رمان تازه اش گفت: شروع داستان رمان از زمان دفاع مقدس است ولی با فلاشبكهایی به سالهای قبل از انقلاب میرسد و به طور خلاصه موضوع آن به خانم دكتری اشاره دارد كه شوهرش شكنجهگر است و این خانم نیاز به تعویض قلب پیدا میكند و قلب یك آزاده ایرانی كه به شهادت رسیده را به وی پیوند میزنند.
وی ادامه داد: شخصیتهای خانم دكتر و شوهرش بعد از فروپاشی عراق در حال فرار به لندن هستند كه هواپیمای آنان در بین كوهها سقوط میكند و خانم دكتر به طور معجزه آسایی نجات مییابد.
انوری با بیان اینكه رمان قلب تپنده را بر اساس مستنداتی در 540 صفحه به نگارش در آورده است، گفت: این رمان در دو جلد منتشر میشود.
وی در خصوص موضوع جلد دوم این رمان نیز گفت: جلد دوم نیز به اتفاقات قبل از انقلاب و خانواده این شهید برمیگردد. پدر شهید كه تعزیه خوان بوده است بنا به دلایلی نابینا میشود و فقط روزهای عاشورا كه میخواهد نقش شبیه خوانی را ایفا كند بینایی اش را بدست میآورد.
ششمین جشنواره داستان انقلاب در دو بخش رمان و داستان كوتاه بزرگسال و كودك و نوجوان برگزار شده است كه آثار رسیده به ششمین جشنواره داستان انقلاب در حال داوری اولیه است و مرحله دوم داوری از نیمه دوم آذر ماه آغاز خواهد شد.
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