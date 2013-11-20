روابط دوستانه تهران- بیروت تحت تاثیر اقدامات تروریستی قرار نخواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فادی حاج علی سفیر لبنان در تهران صبح امروز چهارشنبه 92/8/29 با آقای حسین شیخ‌الاسلام مشاور رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار آقای شیخ الاسلام با اشاره به روابط دیرینه دو ملت گفت: اشتراکات دینی و فرهنگی میان دو کشور که ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ آنها دارد باعث نزدیکی هر چه بیشتر ملت های دو کشور شده است.

وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران طی سال های متمادی همواره حامی ملت و دولت لبنان به ویژه مقاومت این کشور در مقابل تجاوزات و زیاده طلبی های رژیم صهیونیستی بوده است.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت جمعی از لبنانی ها در واقعه تروریستی اخیر با دولت و ملت لبنان و خانواده های مصیبت دیده در این واقعه ابراز همدردی کرد.

وی افزود: اینگونه اقدامات مذبوحانه ماهیت تروریستی گروه های افراطی و حامیان آنها را بخوبی نشان داد.

شیخ الاسلام تصریح کرد: اینگونه اعمال ضدانسانی نمی تواند در روند گسترش مناسبات دوستانه تهران- بیروت خللی ایجاد نماید.

فادی حاج علی سفیر لبنان نیز در ابتدای این دیدار با محکوم ساختن حادثه تروریستی اخیر در نزدیکی سفارت کشورمان گفت: دولت لبنان با جدیت عوامل این واقعه تروریستی را تحت پیگرد قرار خواهد داد.

وی افزود: دولت و ملت لبنان از واقعه تروریستی بشدت متاثر شده و اطمینان دارند روابط و مناسبات دوستانه تهران- بیروت هیچگاه تحت تاثیر این اقدامات تروریستی قرار نخواهد گرفت.

فادی حاج علی تصریح کرد: در این واقعه تروریستی خون مردم لبنان و ایران در کنار یکدیگر توسط عناصر ترویست ریخته شد.

آقای حاج علی در ادامه این دیدار روابط دو کشور را به عنوان یک رابطه راهبردی و نمونه در سطح منطقه نام برد و گفت: مردم و مسئولان دو کشور روابط نزدیکی را طی سه دهه اخیر تجربه کرده و به آن مباهات می کنند.

سفیر لبنان در تهران در پایان سخنانش جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند و با ثبات در منطقه و جهان دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران به مثابه دژ مستحکمی است که اقدامات کورکورانه تروریستی خللی در استحکام آن ایجاد نخواهد کرد.