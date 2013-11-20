30 استان برای جشنواره ملی چای و عسل ایرانی اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین بابائی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار بابل اظهار داشت: 30 استان کشور برای شرکت در جشنواره ملی چای وعسل ایرانی دربابل اعلام آمادگی کردند که تنها برای 15 استان امکان شرکت در جشنواره وجود دارد.

وی اظهار داشت: درسال حماسه سیاسی واقتصادی به دعوت رهبر معظم انقلاب لبیک گفته ودر ادامه جشنواره بستنی، جشنواره عسل وچای رابرگزار کردیم تا به وظیفه شهروندی خود عمل کرده و فرد مثبتی برای بابل باشیم.

وی افزود: انتظار ما از مسئولین شهری دراختیارگذاشتن امکانات مالی نیست بلکه خواستار حمایت و حضور معنوی مسئولان درجشنواره هستیم.

دبیر جشنواره ملی چای وعسل بابل گفت:با اعلام فراخوان 15 تولید کننده استان کشور اعلام آمادگی برای حضور در جشنواره کردند و اخیرا نیز 15 استان دیگرنیز اعلام آمادگی کردند که متاسفانه ظرفیت پذیرش نداریم.

بابائی اذعان داشت: انتظار ما اطلاع رسانی مناسب جهت همکاری مسئولین و مردم در جلسات اداری و خطبه های نماز جمعه برای حضور و بهره مندی بیشتر از این نمایشگاه است.

وی افزود:این جشنواره برای نخستین بار از 9الی 14 آذر ماه سال جاری در پارک نوشیروانی بابل برگزار می شود و هدف ازبرگزاری این جشنواره تضمین سلامت جامعه وگنجاندن غذای سالم در سبد غذایی مردم است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره نخستین جشنواره تخصصی عسل درایران است، افزود: تاکنون در کشور جشنواره ای تحت عنوان خاص عسل برگزار نشده است گرچه در کنار غذاهای دیگر به جشنواره ارائه شده است.

دبیراجرائی جشنواره ملی چای و عسل بیان داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا قشر زحمت کش چای کار کشور بتوانند صنعت چای کاری خود را به جامعه شناسانده و زمینه احیا این صنعت را فراهم کنند.