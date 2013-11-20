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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

بابایی:

30 استان برای جشنواره ملی چای و عسل ایرانی اعلام آمادگی کردند

30 استان برای جشنواره ملی چای و عسل ایرانی اعلام آمادگی کردند

بابل - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره ملی چای و عسل بابل از آمادگی 30 استان کشور برای شرکت در جشنواره ملی چای و عسل ایرانی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین بابائی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار بابل اظهار داشت: 30 استان کشور برای شرکت در جشنواره ملی چای وعسل ایرانی دربابل اعلام آمادگی کردند که تنها برای 15 استان امکان شرکت در جشنواره وجود دارد.
 
وی اظهار داشت: درسال حماسه سیاسی واقتصادی به دعوت رهبر معظم انقلاب لبیک گفته ودر ادامه جشنواره بستنی، جشنواره عسل وچای رابرگزار کردیم تا به وظیفه شهروندی خود عمل کرده و فرد مثبتی برای بابل باشیم.
 
وی افزود: انتظار ما از مسئولین شهری دراختیارگذاشتن امکانات مالی نیست بلکه خواستار حمایت و حضور معنوی مسئولان درجشنواره هستیم.
 
دبیر جشنواره ملی چای وعسل بابل گفت:با اعلام فراخوان 15 تولید کننده استان کشور اعلام آمادگی برای حضور در جشنواره کردند و اخیرا نیز 15 استان دیگرنیز اعلام آمادگی کردند که متاسفانه ظرفیت پذیرش نداریم.
 
بابائی اذعان داشت: انتظار ما اطلاع رسانی مناسب جهت همکاری مسئولین و مردم در جلسات اداری و خطبه های نماز جمعه برای حضور و بهره مندی بیشتر از این نمایشگاه است.
 
وی افزود:این جشنواره برای نخستین بار از 9الی 14 آذر ماه سال جاری در پارک نوشیروانی بابل برگزار می شود و هدف ازبرگزاری این جشنواره  تضمین سلامت  جامعه وگنجاندن غذای سالم در سبد غذایی مردم است.
 
وی با اشاره به اینکه این جشنواره نخستین جشنواره تخصصی عسل درایران است، افزود: تاکنون در کشور جشنواره ای تحت عنوان خاص عسل برگزار نشده است گرچه در کنار غذاهای دیگر به جشنواره ارائه شده است.
 
دبیراجرائی جشنواره ملی چای و عسل  بیان داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا قشر زحمت کش  چای کار کشور بتوانند صنعت چای کاری خود را به جامعه شناسانده و زمینه احیا این صنعت را فراهم کنند.
کد مطلب 2179239

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