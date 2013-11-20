182 زلزله در یکسال اخیر در مازندران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله داداش پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگي جهت برگزاري مانور سراسري زلزله و ايمني در مدارس استان مازندران اظهار کرد: در مازندران با توجه به وجود دو گسل خزر و شمال البرز که هر کدام به ترتیب 600کلیلومتر و 400کیلومتر طول دارد وضعیت زلزله خیزی مازندران را تعریف می کند به طوریکه دسته جات گسلی استان منشعب از این دو گسل است.

وی در ادامه به سابقه زلزله های تاریخی و مخرب در سطح مازندران اشاره کرد و بیان داشت: ر زلزله سنگ چال آمل کل روستا تخریب شد و نیز در زلزله اخیر فیروز آباد کجور که بیش از 28 تلفات جانی را داشته است.

معاون مدیر کل مدیربت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران در بحث زلزله خیزی از جمله نخستین استانهای کشور است بر ضرورت امر آموزش همگانی در بحث زلزله به عنوان یکی از مباحث کاهش خسارت جانی تاکید کرد.

داداشپور با مهم دانستن بحث آموزش همگانی گفت: این مبحث توسط بخش آموزش همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی طراحی شد.

وی خاطر نشان کرد: این مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس امسال 15دهمین سالی است که در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.

معاون مدیر کل مدیربت بحران استانداری مازندران از حضور 8دستگاه اجرائی به عنوان کمیته برگزاری مانور یاد کرد و افزود: پایه اصلی این کمیته آموزش و پرورش بوده که دستگاه هایی مانند هلال احمر، صدا وسیما، سازمان دانش آموزی و مدیریت بحران استانداری دستگاه های کمک کار و همکار می باشند.

دادش پور هدف از اجرای مانور را ارتقاء آگاهی و آموزش دانش آموزان ،تسری مفاهیم آموزشی از دانش آموزان به خانواده و نحوه پناهگیری سریع و نحوه خروج سریع از اماکن آموزشی دانست و گفت: رسیدن به این اهداف سبب کاهش خسارت جانی در زلزله خواهد شد.

سیکل زلزله مخرب در استان مازندران بین 15تا 200سال است

وی ابراز داشت: این مانورها گاها در سطح برگزاری جدی گرفته نمی شود و این در صورتی است که زلزله موضوع بسیار جدی بوده که بایستی در کاهش خسارت ناشی از این بلای طبیعی آموزش همگانی جدی گرفته شود.

این مسئول با بیان اینکه وقتی زلزله ای اتقاف افتاد نبایستی مننتظر تیم امداد و نجات باشیم بلکه با ارتقاء سطح آگاهی و آموزش همگانی می توان کاری کرد که اولین امدادرسان به صحنه حادثه خود افراد در حادثه باشند.

معاون مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، روز مانور سراسری زلزله را در سطح مدارس استان 8آذر ماه اعلام کرد و تصریح نمود: بر طبق شیوه نامه اجرای طرح چون روز 8آذرماه مصادف با روز جمعه است لذا روز برگزارذی مانور 2+8 آذر می باشد.

داداش پور با اشاره به اینکه در روز برگزاری مانور با ااعلام آژیر از طریق رادیو سراسر ی مانور آغاز می شود گفت: در این طرح با پناه گیری صحیح توسط دانش آموزان و خروج اضطراری به دنبال تعریف مدل یا سناریویی نیستیم تا دستگاه های زیربط در محل مانور حضور یابند بلکه در این طرح هدف نوع پناهگیری و پیدا کردن فضای امن توسط دانش آموزان است.

وی افزود: هدف این طرح برگزاری مانوری عملیاتی است به طوریکه در هر شهری یک مدرسه به عنوان پایلوت با حضور مسئولین این طرح اجرا شده ولی در تمام مدارس استان این مانور برگزار می شود.

دادش پور در ادامه با بیان اینکه در زلزله 7ریشتری میزان تخلیه انرژی 30 برابر زلزله 6 ریشتری است اذعان داشت:سیکل زلزله های مخرب در استان مازندران هر 150تا 200سال بوده که بایستی همواره خود را برای زلزله های بالای 6ریشتر آماده کنیم.

وی با اشاره به وضعیت زلزله خیزی مازندران برگزاری آموزش های همگانی ایمنی در برابر زلزله را مهم دانست و گفت: مفاهیم آموزش همگانی بایستی در سطح مدارس به صورت مستمر و همیشگی در سر صف نیز مطرح شود و اگر این مانورها ماهی دوبار هم در سطح مدارس یا بیشتر برگزار شود خروجی بیشتری خواهد داشت.