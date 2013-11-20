1.3 میلیارد سهم در بورس تهران فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه داد و ستدهای روز جاری بورس اوراق بهادار تهران گروه مالی با معامله 353 میلیون سهم به ارزش 826 میلیارد ریال در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفت. پس از آن صنعت شیمیایی و بانک ها در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در این روز، شاخص کل متاثر از نمادهای پالایش نفت بندرعباس، هلدینگ پارسیان، پالایش نفت اصفهان، فولاد خوزستان و پتروشیمی پردیس 282 واحد بالا رفت و در عدد 78 هزار و 424 قرار گرفت.

شاخص صنعت نیز 147 واحد صعود کرد و شاخص بازار اول در حالی 506 واحد بالا رفت که شاخص بازار دوم افت هزار و 52 واحدی را ثبت کرد. همچنین در روز جاری نمادهای هلدینگ خلیج فارس و صنایع شیمیایی ایران بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص ثبت کردند.

در بازار روز جاری، در حالی برای اولین روز 30 دقیقه به ساعت معاملات افزوده شد که حجم و ارزش معاملات با رشدی باور نکردنی و بیش از 96 درصدی در حجم معاملات نسبت به روز گذشته مواجه شد. به این ترتیب که یک میلیارد و 363 میلیون برگه سهم به ارزش شش هزار و 636 میلیارد ریال در بازار مورد داد و ستد قرار گرفتند. ارزش روز بازار نیز از 383 هزار میلیارد تومان عبور کرد.