مشكل تامين نقدينگي صنايع مازندران رفع مي شود/ ارائه 10 طرح به صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي اداري بهشهر افزود: محدوديت ارزي و ريالي براي حمايت از صنايع استان وجود ندارد و طرح هاي بزرگ استاني نيز حمايت ويژه مي شوند و به شرط دارا نبودن معوقه و بدهي به هر ميزان سرمايه تامين مي شود.

وي اظهار داشت: مشكل بانكي پالايشگاه نفت بهشهر نيز حل شدني است و با اجراي طرح بركت و طرح هاي حمايتي ديگر امكان پذير است.

محمد پور عمران يادآور شد: در ديداري كه به اتفاق استاندار با وزير داشته ايم مقرر شد 10 طرح بزرگ از مازندران براي صندوق توسعه ملي ارائه شود كه طرح پالايشگاه نفت بهشهر يكي از اين طرح ها است تا از مزاياي صندوق توسعه ملي بهره مند شود.

وي با اشاره به طرح بركت گفت: طرح بركت با هدف خير در كشور راه اندازي شده و طرح هاي كوچك زير 20 ميليارد تومان و طرح هاي بزرگ بالاي 20 ميليارد تومان را شامل مي شود كه به صورت ارائه پول، شراكت و... فعاليت دارد و تا 49 درصد طرح را مشاركت مي كنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران اضافه كرد: در غير اينصورت نيز ما از طريق بانك، صندوق، بورس، فرابورس و... هر مقدار سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران تامين مي كنيم.

محمد پور عمران بيان داشت: در بورس و فرابورس به شرطي كه امكان سهامي عام و خريد و فروش سهم براي شركت وجود داشته باشد مي توانيم كمك كار باشيم.

وي همچنين با اشاره به دغدغه هاي دامداران در بخش فروش شير و افزايش نهاده هاي دامي خاطر نشان كرد: متاسفانه هدفمند كردن يارانه ها وحذف يارانه ها از شير موجب شد كه مردم شير را از سبد غذايي خود حذف كننند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، گفت: فروش كارخانجات شير با اين مسئله ذكر شده 40 درصد كاهش يافته و سرانه مصرف شير كشورمان از 92 كيلوگرم به ازاي هر ايراني به 60 كيلوگرم برگشته است.

وي ادامه داد: متاسفانه از 43 واحد توليد لبني رد مازندران تعدادي تعطيل شده است اما راهها بسته نيست و بايد با هم انديشي در ادامه راه كمك كار هم باشيم.

محمد پور عمران همچنين پتانسیل استان را در تولید و صادرات فرآورده‌های لبنی بالا دانست و ابراز داشت: با برنامه‌ریزی مناسب، حل مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی صادرات فرآورده‌های لبنی تأمین مواد اولیه این واحدها و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش می‌توان روند رو به رشد صادرات این بخش را حفظ و توسعه بخشید.

وي معضل كارخانه چيت سازي بهشهر را معضل پيچيده اي اعلام كرد و اظهار داشت: بر اين عقيده ام كه طلبكاران اجازه دهند تا مجموعه راه بيفتد و سپس بدهي هاي خود را طلب كرده و بازپس بگيرند تا با برنامه ريزي بهتري وارد شويم.

محمدپور عمران افزود: اولويت اين دولت حل گره هايي است كه تاكنون باز نشده است و در اين راه همه بايد به هم كمك كنيم تا مشكلات حل و فصل شود.