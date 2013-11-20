اهمیت نقش پدر در تربیت كودك/ چرا بعضی پدرها به تنبیه متوسل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، تربيت كودك از نخستين ماه هاي زندگي شروع مي شود. تربيت اساسا نوعي از رفتار با كودك و ايجاد فضايي در خانه است كه کودک به طور متوازن رشد کند. پايه هاي تربيت، دو رابطه مهم است كه روي ماههاي اوليه زندگي كودك تكيه دارد؛ تلاش براي شناخت كودك و كمك به او در جهت داشتن يك احساس خوب. كودكي كه احساس خوبي دارد درست عمل مي كند و تربيت كردن وي آسان تر است.

پدر اگر در ماههاي اوليه وقت زيادي با كودكش بگذارند، نحوه عمل، تواناييها و قابليت هايش را مي شناسد به شخصيت او پي مي برد و در مورد رفتار عادي وي اطلاعاتي به دست مي آورد. با درك رفتار عادي كودك در ماههاي اول مي توان هنگامي كه بزرگتر شد و شروع به راه رفتن كرد، رفتارهاي غير عاديش را بهتر تشخيص داد.

بنابراین با صرف وقت زياد با كودك در سال اول عمرش انتظارات واقع گرايانه اي از رفتار عادي به دست مي آوريد و تبديل به فردي مي شويد كه با دقت و اشتياق او را زير نظر دارد. با شناخت كودكتان، در آينده تربيت كننده موثرتري خواهيد بود.

براي اينكه پدر تربيت كننده موثري باشد، بايد ابتدا پرورش دهنده كودك باشد. سالها پيش گروهي از متخصصين با گروهي از نوجوانان مصاحبه كرده و از آنها پرسيدند وجود چه خصايصي باعث مي شود پدر تربيت كننده موثري باشد. اين نوجوانان گفتند كه پدران آنها به شكلي منطقي و منصفانه براي آنها محدوديت هايي قايل شده و در نگهداري و مراقبت از آنها به شكلي عاطفي عمل كرده اند.

خصوصيت دوم مربوط به اين موضوع است كه چرا شروع تربيت در اوان كودكي است. با مراقبت زياد از كودك، واكنش در برابرگريه هايش، و به طور خلاصه گذراندن وقت زيادي با كودكتان به پدري پرورش دهنده تبديل مي شويد.

هر چه بيشتر در مراقبت از كودك نقش داشته باشيد كودك اعتماد بيشتري به شما مي كند. اعتماد اساس تربيت است. در پاسخ به اين سوال كه"به عنوان تربيت كننده چه انتظاري دارند"پدران اغلب پاسخ مي دهند"مي خواهم فرد قدرتمند خانه باشم".قدرت بر پايه اعتماد استوار است براي اين كه كودك به شما به عنوان فرد مسلط احترام بگذارد، بايد در درجه اول به شما اعتماد كند اين جاست كه پدري كه از همان ابتدا رسيدگي به امور كودكش را به عهده داشته است نتيجه كارش را مي بيند. وقتي كودك به شما اعتماد كرد، احساس دروني شناخت آنچه صحيح است در او رشد كرده و اساس رفتاري او را شكل مي دهد.

كودكي كه در درون خود آنچه را درست است احساس مي كند و مي پذيرد، در خارج هم عملكرد درستي دارد. رفتار خارجي كودك آينه احساسي دروني اوست. وقتي كودك به شما اعتماد كرد، به شما به عنوان فرد داراي قدرت و اختيار، احترام بيشتري خواهد گذاشت، در ذهن خودتان تصور كنيد كه در صورت امكان ويژگي هاي شخصيتي خويش را از نظر قدرت چگونه ارزيابي مي كنيد؟ كساني كه به آنها اعتماد مي گذاريد و اعتماد داريد، كساني هستند كه برايشان به عنوان شخصيتي قدرتمند و داراي اختيار ارزش قايليد. ايجاد احساس اعتماد ميان پدر و فرزند در سال اول زندگي، آغاز تربيت است. براي مثال، يك تعامل ساده ميان پدر و كودك، زماني است كه كودك گريه مي كند و پدر فورا نسبت به گريه او واكنش نشان مي دهد و بغلش مي گيرد و اسباب راحتي وي را فراهم مي كند. اين ممكن است اولين "اقدام تربيتي"شما باشد. كودك مي آموزد كه در خانه اي است كه پدر نسبت به نيازهايش حساس است.

در مورد پدري كه در امر تربيت كودك راه افراط را در پيش گرفته و در حدود دو سالگي به ناظم سختگيري مبدل مي شود چه مي توان گفت؟ چنين پدري در سال اول دخالتي در كار كودك نمي كند، زيرا فكر مي كند كه نگهداري از كودك وظيفه مادر است. زماني كه اختلاف ميان خواسته هاي مادر و كودك آغاز شد بايد كار خود را شروع كند. اين پدر به دلايل زيادي نمي تواند تربيت كننده موثري باشد؛ زيرا بين پدر و كودك رابطه اي اعتمادآميز به وجود نيامده و اساس عملكرد كودك بر بي اعتمادي است. ممكن است احساس دروني كودك به جاي مطلوب بودن، اضطراب باشد.

كودكي كه در درون خود احساس خوبي نداشته باشد، عملكرد بيرونيش هم خوب نخواهد بود. پدري كه در سال اول زندگي كودك نسبت به نيازهاي او پاسخ هاي پرورشي نداده و در برآوردن نيازهاي كودك كوتاهي كرده باشد، خطر داشتن كودكي را كه مبناي عملكردش خشم باشد تقويت مي كند. تربيت كودكان خشمگين مشكل ترين نوع تربيت است. كودكي كه داراي روابط اعتمادآميز با پدرش نيست پدرش را به عنوان شخصيت مورد اعتماد تلقي نمي كند.

پدري كه در سال اول زندگي كودك وقتش را روي كودك سرمايه گذاري نكرده تا تبديل به يك پدر پرورش دهنده شود، احتمال بيشتري دارد كه به نظم به عنوان تنبيه بدني نگريسته و نا آگاهانه در دام كتك زدن كودك بيفتد. اين پدر واقعا اعتقاد دارد كه كار درستي انجام مي دهد، زيرا نظم را با تنبيه برابر مي داند. او شروع به كنترل رفتار كودك از طريق كتك زدن مي كند. متاسفانه تنبيه كودك به ندرت نتيجه بخش است، و بدتر از همه سدي ميان پدر و كودك به وجود مي آورد. اين نوع عملكرد به ندرت روابط تربيتي خوبي ميان پدر و كودك ايجاد مي كند.

در نتيجه تبديل شدن به پدري پرورش دهنده و درگيردر مراقبت از كودك در سال اول زندگي او، زيربناي خوبي براي تربيت در ساير مراحل رشد كودك به وجود مي آورد. اين كار به كودك مي آموزد تا به پدرش به عنوان شخصي قدرتمند و مورد اعتماد احترام بگذارد.