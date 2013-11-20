توجه به اردوگاه های کار درمانی موجب پیشگیری از آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی سازمان زندانهای استان سمنان گفت: با توجه به اینکه اردوگاه خارج از محدوده شهری قرار گرفته، ولی باید جهت درمان کامل افراد حاضر در آن از خدمات کاملی برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه انجام برنامه های اعتقادی دینی و فرهنگی بر روی این افراد آسیب دیده اجتماع باعث کاهش مشکلات و آسیب های اتی آنان و خانواده هایشان در جامعه خواهد شد ادامه داد: امید بازگشت زندانیان به جامعه عاملی مهم در جهت انجام درمان های جسمانی و روحی این افراد دارد.

سعدالدین تصریح کرد: ارائه مشاوره ها و مددکاری روانشناسی به زندانیان در این امر بسیار اثرگذار است.

مدیر کل سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: این اردوگاه با پذیرش زندانیان مواد مخدر از سطح استان نیاز به توجه ویژه استانی دارد که باید این اردوگاه در تخصیص اعتبارات به صورت استانی مد نظر قرار گیرد.

عباسعلی عرب تصریح کرد: رفع مشکلات این اردوگاه و توجه بیشتر به زندانیان و خانواده های آنان و برخورداری از حقوق شهروندی همچون دیگر شهروندان در زمینه های بهداشتی، درمانی، تحصیلی و کار آموزی عامل مهمی در بازگشت سالم این افراد به اجتماع خواهد بود که این امر در گرو بستر سازی و برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات لازم مسئولان نسبت به این اردوگاه دارد.

وی اعزام مربیان آموزش فنی و حرفه ای را جهت حرفه اموزی به صورت روزانه، سواد آموزی به زندانیان و ارائه خدمات آموزش مجازی، ارائه خدمات روان درمانی و فعالیت انجمن حمایت از خانواده های زندانیان، فعالیت ستاد دیه استان و ... بخشی از خدمات به این زندانیان اعلام کرد.

در این جلسه بخشی از مشکلات موجود اردوگاه مطرح و فرماندار شهرستان سمنان با اتخاذ تصمیمات لازم از مدیران مرتبط خواست ظرف بازه زمانی مشخص شده ارائه خدمات خود را جهت بالا بردن خدمات در این اردوگاه تسریع کنند.