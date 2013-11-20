  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

فوزی برهوم:

مقاومت تمام محاسبات تل آویو را برهم زد/ تحرکات علیه غزه نشانه سرخوردگی صهیونیستهاست

مقاومت تمام محاسبات تل آویو را برهم زد/ تحرکات علیه غزه نشانه سرخوردگی صهیونیستهاست

سخنگوی جنبش حماس با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی ضد نوار غزه آن را نشانه سرخوردگی و جنون روانی این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، فوزی برهوم تاکید کرد: تحرکات رژیم صهیونیستی در واقع به مثابه چنگ و دندان نشان دادن است و این از جنون این رژیم ناشی می شود.

سخنگوی حماس افزود: این تحرکات رژیم صهیونیستی به سبب سرخوردگی و آشفتگی این رژیم است به ویژه اینکه مقاومت فلسطین همه محاسبات امنیتی و سیاسی و نظامی آن را برهم زده است.

برهوم گفت: رژیم اسرائیل از حمایت آمریکا،محاصره غزه و نبود واکنش تشکیلات خودگردان و محدودیتهای اعمال شده از سوی تشکیلات خودگردان در کرانه باختری علیه مقاومت و نیز نبود مواضع عربی-اسلامی و بین المللی بهترین بهره را می برد و به جنایات خود ادامه می دهد.

کد مطلب 2179269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها