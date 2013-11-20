مقاومت تمام محاسبات تل آویو را برهم زد/ تحرکات علیه غزه نشانه سرخوردگی صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، فوزی برهوم تاکید کرد: تحرکات رژیم صهیونیستی در واقع به مثابه چنگ و دندان نشان دادن است و این از جنون این رژیم ناشی می شود.

سخنگوی حماس افزود: این تحرکات رژیم صهیونیستی به سبب سرخوردگی و آشفتگی این رژیم است به ویژه اینکه مقاومت فلسطین همه محاسبات امنیتی و سیاسی و نظامی آن را برهم زده است.

برهوم گفت: رژیم اسرائیل از حمایت آمریکا،محاصره غزه و نبود واکنش تشکیلات خودگردان و محدودیتهای اعمال شده از سوی تشکیلات خودگردان در کرانه باختری علیه مقاومت و نیز نبود مواضع عربی-اسلامی و بین المللی بهترین بهره را می برد و به جنایات خود ادامه می دهد.