فعال شدن صندوق نوآوری و شکوفایی/ ادغام انجمن های علمی با کانون های دانش و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری در نشست معاونت علمی با انجمن های علمی کشور با اشاره به اهمیت انجمن های علمی افزود: مشارکت انجمن های علمی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، حمایت از تحقیقات انجمن های علمی و ارائه تسهیلات به آنها از جمله مهمترین مطالبات انجمن های علمی است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید از مکانیزم برد- برد در تعامل با انجمن های علمی و سایر دستگاهها استفاده کنیم، اظهار داشت: دو رویکرد در زمینه ارائه حمایت ها مطرح است یک ایده در زمینه ارائه تسهیلات و اعتبارات است و رویکرد دوم ایجاد زمینه سازی برای توانمند کردن نیروهای تخصصی که رویکرد دوم در دستور کار معاونت علمی قرار دارد.

ستاری با اشاره به برخی موازی کاری های میان معاونت علمی و وزارت علوم، خاطرنشان کرد: با ایجاد کارگروهی مشترکی با وزارت علوم درصدد هستیم تا اختلافات میان این دو نهاد را مرتفع کنیم.

وی با تاکید بر اختصاص بودجه های یک درصد به بحث پژوهش یادآور شد: ما توجهی به یک درصد نداریم بلکه درصدد هستیم تا 99 درصد باقیمانده را در جهت توسعه فناوری و اشتغال به کار گیریم.

ستاری با تاکید بر ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه، اظهار داشت: یکی از روش ها، سوق دادن بودجه های کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه برای ایجاد هر شغل در کشور نیاز به اعتباراتی بالغ بر 160 میلیون تومان است، گفت: این در حالی است که با توسعه شرکت های دانش بنیان می توان با بودجه های کمتر در کشور شغل ایجاد کرد.

وی مشارکت انجمن های علمی در بخش های مختلف علمی و صنعتی و صادرات دانش بنیان و همچنین توسعه بازارهای داخلی را از برنامه های این معاونت برشمرد و افزود: در تلاش هستیم تا بودجه های سایر دستگاهها را به سمت فعالیت های دانش بنیان سوق دهیم.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور با اشاره به برخی از حوزه های مورد تاکید این معاونت ادامه داد: در سالهای گذشته نسبت به بخش انرژی غفلت شده و در صورتی که بتوانیم مناقصات شرکت نفت را به سمت شرکت های دانش بنیان سوق دهیم می توانیم در جهت توسعه این شرکت ها گام های موثری برداریم.

ستاری همچنین با اشاره به موفقیت محققان در برخی از بخش ها یادآور شد: در حوزه سلامت موفق به صادرات 30 میلیون دلاری در بخش کالاها و تجهیزات شدیم که برای ارتقای این میزان نیاز به مشارکت های انجمن های علمی است.

معاونت علمی با اشاره به ارائه پیشنهادی در زمینه هماهنگی و ادغام انجمن های علمی با کانون های دانش و صنعت، گفت: این پیشنهاد، پیشنهاد مناسبی در زمینه مشارکت انجمن های علمی در فعالیت های علمی است که در دستور کار این معاونت نیز قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه زمینه های مناسب در حوزه های تامین بودجه های شرکت های دانش بنیان از طریق توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد می شود، یادآور شد: زمینه هایی برای عملیاتی شدن این صندوق ایجاد شده است که به نظر می رسد در آینده نزدیک این صندوق فعال شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع اختلافات با وزارت علوم، گفت: کشور راهی جز تولید شغل ندارد که این امر نیز در گرو توسعه شرکت های دانش بنیان است.