نشست صاحبنظران حوزه درمان برای حل مشکلات درمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در این نشست به تبیین چالش‌های حوزه درمان پرداخت و گفت: با وجود دانشمندان متعدد در حوزه مدیریت سلامت، باید از همه پتانسیل نخبگان و اساتید مجرب استفاده کنیم تا بتوانیم مشکلات حوزه درمان را با راهکارهای مناسب برطرف کنیم.

وی در ادامه افزود: در سال های بعد از انقلاب، توسعه قابل توجه در آموزش پزشکی و ارائه خدمات درمانی داشته‌ایم، اما انتظاراتی را که حاکمیت و ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمت از این حوزه داشته‌اند برآورده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید درخصوص مشکلاتی که در حوزه درمان وجود دارد، با تبادل نظر و بهره‌گیری از نظرات اساتید و صاحبنظران سلامت، چالش‌های این حوزه را دسته‌بندی نموده و به ارائه راهبردهای حل مشکل در کوتاه مدت بپردازیم.

بنا براین گزارش، در این جلسه مقرر شد نشست صاحبنظران و اساتید حوزه درمان، هر دو هفته یک بار تشکیل شود و نتیجه تصمیمات این نشست به شورای مدیران معاونت درمان گزارش شود.

گفتنی است، این نشست با حضور دکتر آقاجانی، معاون درمان، دکتر شهرامی، مشاور اجرایی معاون درمان، دکتر خمسه مشاور دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، دکتر سجاد رضوی مدیرکل نظارت بر امور درمان و دکتر جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز در دفتر معاونت درمان برگزار شد.