گردهمایی بزرگ بسیجیان گناباد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعيد فولادي بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه ای است كه اسلام و قرآن و امام زمان (عج) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است.

فرمانده ناحیه سپاه گناباد تصريح كرد: در تاریخ۴ ‌آذرماه سال ۱۳۵۸با صدور فرمان تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج 20 میلیونی، بارقه هایی از امید در چشم جوانان مومن و انقلابی این مرز و بوم درخشیدن گرفت.

فولادي بيان کرد: در دوران 8 سال جنگ تحميلي جوانان دلیر بسیجی دست از جان و تعلقات مادی شستند و شجاعانه در برابر زورگویی ها و تهاجم استکبار جهانی به میهن اسلامی مان جانانه مجاهدت کردند به گونه ای که همه ی جهانیان و حتی دشمنان را به حیرت و تحسین وادار کردند.

وی ضمن گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد هفته بسیج اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج مستضعفین که از ۳۰ آبان شروع مي شود و تا ششم آذر ادامه دارد، برنامه های متنوعی در شهرستان گناباد اجرا خواهد شد.

فرمانده ناحیه سپاه گناباد با اشاره به مهمترین برنامه هاي هفته بسيج در شهرستان گناباد افزود: غبارروبی مزار شهدای گناباد و کاخک، شرکت بسیجیان در نماز عبادی سیاسی جمعه اول آذرماه و نمایشگاه توانمندی های بسیج در حوزه عمرانی از جمله برنامه هاي اين هفته است.

فولادی بیان کرد: محرومیت زدایی در حاشیه نماز جمعه اول آذرماه و گردهمایی بسیجیان شهرستان در روز پنجم آذرماه و برپایی ایستگاه مشاوره رایگان پزشکی از ديگر برنامه هاي اين هفته در گناباد است.

وی ضمن دعوت از تمامی بسیجیان جهت شرکت در این برنامه ها، خواستار انعکاس این برنامه ها توسط رسانه های شهرستان شد.