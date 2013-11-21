به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت علی‌اصغر شیرزادی نویسنده و روزنامه نگار پیشکسوت با همکاری فرهنگسرای رسانه و ستاد هفته کتاب، عصر دیروز چهارشنبه 29 آبان در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمدعلی علومی نویسنده و طنزپرداز در سخنانی اظهار داشت: اگر کمی برای سخن گفتن در این مراسم من را دستپاچه می‌بینید، باید به من حق بدهید چون در حضور استادانی حرف می‌زنم که دیدنشان باعث می‌شود در معذولیت بمانم و کم حرف بزنم. با این حال وجوه متعددی در آثار و کردار آقای شیرزادی هست که مهمتر از همه آن‌ها منش اوست.

وی در ادامه به رمان طبل آتش اثر شیرزادی اشاره کرد و گفت: به نظر من مهمترین عنصر در این رمان خلاقیت است، آقای شیرزادی مرز میان خلاقیت و واقعیت را در این رمان به زیباترین شکل ممکن تصویر کرده و زبانش در این کار، در حد تعادل میان زبان معمول ما و زبانی که دارای تعبیر شاعرانه است، در حال حرکت است.

این نویسنده در ادامه با اشاره به موضوع فقر در آثار شیرزادی، گفت: فقر سیاه به عنوان گستر و زمینه رمان آقای شیرزادی واقعیت‌هایی را به ما نشان می‌دهد که متاسفانه هنوز هم رایج است. او سعی کرده تنگدستی و ویرانگری آن را به شکلی خلاقانه در آثارش نشان دهد که همین رمان طبل آتش و شخصیت پاسپان چاق آن مصداق خوبی برای این موضوع است. علومی همچنین رجوع به لایه‌های درونی و تناسب در محتوا را از مهمترین ویژگی‌های کاری شیرزادی یاد کرد و گفت: جدای از همه این موارد دوست دارم از اخلاق ایشان هم یاد کنم که به اعتقاد من درآمدی است از آیین عیاری که در مقابل وضعیت رایج در جامعه امروز ما قرار می‌گیرد.

در ادامه این مراسم علیرضا طبایی شاعر و مترجم به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به آشنایی خود با علی اصغر شیرزادی از دوران دبستان گفت: در آثار او برای من دو چیز حائز اهمیت است یکی زبان و دیگری محتوا. زبان داستانی او از آن نظر جالب است که گاهی حس می‌کنم این زبان در حال نزدیک شدن به زبان شعر است؛ تصاویر و تشبیهات جالبی دارد که انسان را در مرز میان شعر و داستان بودن این متن دچار اشتباه می‌کند. در کنار آن دقت شیرزادی در توصیف جزئیات صحنه هم قابل توجه است و نمی‌توان از کنار آن گذشت.

طبایی ادامه داد: از نظر محتوا توجه و توصیف زندگی و چیزهایی که در حیات او و در کنار او در جریان است و در داستان‌هایش نمود پیدا می کند حائز اهمیت است. آقای شیرزادی زبان شلخته‌ای ندارد و در عین حال موجز و روان می‌نویسد و از این نظر حس می‌کنم که ایشان خودش را در مقابل جامعه، مخاطبش مسئول می داند.

در داستان های شیرزادی زندگی جاری است

وی تاکید کرد: آقای شیرزادی مردم و جامعه خودش را خوب می‌شناسد و کاملا می‌داند که چگونه باید به زوایای پنهان روح آن‌ها وارد شود. به همین خاطر جامعه توصیف شده توسط او در داستان‌هایش را می‌توانیم پیرامون خود ببینیم و کاملا لمس کنیم. او فردی نیست که به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشد، بلکه سعی می‌کند آن مسئله را تصحیح و حل کند.

دیگر سخنران این مراسم نکوداشت اسدالله امرایی مترجم و نویسنده بود که در ابتدای سخنان خود با گله از این‌که چرا در کشور یک تقویم ادبی وجود ندارد، گفت: این برنامه قرار بود دیروز برگزار شود که همزمان با سه برنامه دیگر تداخل پیدا می‌کرد. اگر ما یک تقویم ادبی داشتیم که تمام مناسبت‌ها در آن نوشته می‌شد خیلی از ما می‌دانستیم که در چه روزی و کجا چه برنامه ادبی در حال برگزاری است.

امرایی در ادامه با اشاره به علی اصغر شیرزادی، او را زاییده شرایط دورانش نامید و گفت: شیرزادی تمام وقایع تاریخی طول عمرش را دیده و مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها را در آثارش ارائه داده است به تعبیر دیگر او درون تاریخ ایستاده و به قول مرحوم گلشیری ذاتا و شش دانگ نویسنده است.

شیرزادی زبان مردمش را خوب می‌شناسد

وی ادامه داد: شیرزادی به عنوان یک روزنامه نگار و داستان‌نویس زبان مردم را خوب می‌شناسد و همین زبان را هم مردم به او آموخته‌اند. درست است که در سال‌های اخیر کمتر داستان منتشر کرده اما بیکار هم نبوده است. در جایگاه نویسندگی باقی مانده و وقتی شرایط انتشار کتاب نداشته از ادامه فعالیتش دست نکشیده است.

امرایی در ادامه به اهتمام شیرزادی در تربیت نسل جوان اشاره کرد و گفت: فعالیت آقای شیرزادی در روزنامه‌های اطلاعات و نشریات ادبستان و دوران و بعدها حضور داستان‌نویسان جوان در منزل شخصی او نشان می‌دهد که وی چگونه در تمام طول این سال‌ها در کمال تواضع به تربیت و راهنمایی نسل جوان داستان‌نویسی پرداخته است و در عین حال اهل هیچ محفل و گروهی هم نبوده و کارهایش هم تنها مروج ترکیبی از سادگی و پیچیدگی است.

چگونه شیرزادی خادم حرم رضوی شد

در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین دعایی نماینده ولی فقیه در موسسه اطلاعات نیز در سخنانی اظهار داشت: با آقای شیرزادی 30 سال است که آشنایم و خاطرات زیادی از او دارم که شاید شیرین ترینش ماجرای نوشتن گزارشی بود که او و یکی از همکارانمان در مورد آستان قدس رضوی تهیه کردند. این گزارشات چنان زیبا نوشته شده بود که از سوی آستان قدس به صورت مجزا منتشر شد و آقای شیرزادی و همکارش به سبب نوشتن آن به عنوان میهمان ویژه به مراسم غبار روبی حرم رضوی دعوت شدند.

وی ادامه داد: در سالهای پس از انقلاب می خواستیم یک حرکت ادبی را در کشور سر و سامان بدهیم و به همین خاطر یکی از صاحبنظران که کسی جز دکتر سید احمد سام نبود نشریه ادبستان را ایجاد کرد که آن نشریه نیاز به حضور افرادی در سطح بالا برای فعالیت داشت که آقای شیرزادی این مسئولیت را پذیرفت.

دعایی همچنین به نشریه اطلاعات جبهه اشاره کرد و گفت: یادم هست وقتی این نشریه را منتشر می‌کردیم شهید خرازی به ما گفت مطبوعات عادت دارند جنگ را درشت بنویسند نه درست، شما سعی کنید جنگ را درست بنویسید و آقای شیرزادی هم در تدارک این ویژه نامه همکاری داشتند و گاهی هم به ضرورت در آن داستان‌هایی را می‌آورد تا مورد استفاده رزمندگان قرار بگیرد.

باید ادبیات ایران را بازسازی کرد

مهرداد حجتی دیگر نویسنده حاضر در این نشست نیز در سخنانی اظهار داشت: تاریخ یک ملت همیشه مدیون ادبیات آن ملت است. اگر ملتی دارای پیشرفتی شده است، می‌توان در ادبیات آن نیز نشانه‌هایی از آن یافت همچنان که در اروپای چند قرن اخیر این ماجرا رخ داده است.

وی در ادامه با تاکید بر مفهوم به هم پیوسته ادبیات و فرهنگ گفت: ادبیات هر کشور مانند رود پر آبی است که هرچه میزان آب موجود در آن بیشتر شود، مزارع سرسبزتری در مسیر آن به وجود خواهد آمد و آن منطقه حاصل‌خیزتر خواهد شد. اما متاسفانه امروزه و در دولت ها به طور معمول ادبیات مساله رایج نیست و وقتی دغدغه‌ای برایش وجود نداشته باشد طبیعی است که در راه آن مانع تراشی کنند و خب به تبع رشدی هم در ادبیات آن کشور نخواهیم دید.

حجتی تصریح کرد: ادبیات ما مدتی است که به دلیل اجبار عبور از مجاری رسمی به سمت زیر زمین شدن پیش رفته است و نمود این ادبیات زیر زمینی را می‌شود امروز در فضای مجازی پیرامونمان دید و به همین خاطر حس می‌کنم که امروز نیاز داریم تا برای بازسازی ادبیاتمان دست به کار شویم.

در پایان این مراسم لوح تقدیر و هدایایی از سوی خانه کتاب و نیز فرهنگسرای رسانه و موسسه اطلاعات به شیرزادی اهداش شد.

همچنین جلال رفیع از روزنامه نگاران قدیمی و همکار شیرزادی در روزنامه اطلاعات نیز پس اهدای هدیه شیرزادی، در سخنانی اظهار کرد: شایسته بود این مراسم پیش از این در موسسه اطلاعات برگزار می‌شد اما شاید برگزاری غیر مستقیم آن در فرهنگسرای رسانه معنایش این است که شان آقای شیرزادی فراتر از یک روزنامه و موسسه است

وی همچنین تاکید کرد: شیرزادی به معنای واقعی کلمه یک ثروتمند روحانی و یک درویش تمام عیار است و او را همواره با فتوت و جوانمردی شناخته‌ام.