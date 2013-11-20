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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۲۵

پروفسور کزازی:

کرمانشاه سرآمد باستان شناسی، زبان شناسی و آئین های کهن است

کرمانشاه سرآمد باستان شناسی، زبان شناسی و آئین های کهن است

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: استاد زبان و ادب فارسی کشور گفت : کرمانشاه از نظر باستان شناسی، زبان شناسی و داشتن باورها و آیین ها در تمام کشور سرآمد و نمونه است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد میر جلال الدین کزازی عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از نویسندگان و خادمان نشر و رونمایی از تندیس کتاب سال کرمانشاه که در تالار وحدت این شهر برگزار شد اظهار داشت: کرمانشاه شهری با تواناییها  و  استعداد های بسیاری است  و باید زمینه لازم برای شکوفایی این استعداد ها فراهم شود.

وی افزود: کرمانشاه استانی است که گنجینه ها، استعداد ها و توانایی هایی را در خود نهفته دارد که کمتر استانی از چنین مواهبی برخوردار است.

استاد کزازی از سه منظر باستان شناسی، زبان شناسی و داشتن آئین ها و باورهای کهن کرمانشاه را سرآمد دانست و گفت: کرمانشاه یادگارهای ارزشمند از تاریخچه ایران است که در هر گوشه از آن با لهجه ها و گویش های مختلفی رو به رو می شویم  و نیز آیین های فرهنگی و باورهای کهنی را می بینیم که در کمتر جایی یافت می شود.

وی با  بیان اینکه هنوز آیین هایی در کرمانشاه رواج دارد و زنده و تپنده است که بیشتر از هزار سال قدمت دارند خاطر نشان کرد:اگر کسی می خواهد کشور ایران را آنچنان که شایسته است بشناسد ابتدا باید نسبت به کرمانشاه شناخت پیدا کند.

این  چهره ماندگار زبان و ادبیات کشور با تاکید برنقش فرهنگ در پیشرفت جامعه یادآور شد: کرمانشاه بیش از همه شهرها به فرهنگ وری نیاز دارد و اگر می خواهیم جامعه به  سامان برسد باید به فرهنگ بیش از پیش توجه و آن را نهادینه کرد.

استاد کزازی همچنین با بیان اینکه هر کسی در هر پایه ای به فرهنگ نیاز دارد ابراز امیدواری کرد که  در آینده تنها وزارت فرهنگ وجود داشته باشد و دیگر نیازی به ارشاد کردن نداشته باشیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از رحیمی زنگنه وی را به عنوان یک انسان فرهیخته و فرهنگی معرفی کرد  و گفت: از اینکه کسی در راس اداره فرهنگ وارشاد استان کرمانشاه قرار گرفته که خودش از جنس فرهنگ است بسیار خوشحالم.

 

 

 

 

کد مطلب 2179304

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