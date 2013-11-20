اسکان ناتمام مناطق زلزله زده در ورزقان/ درخواست کمک ویژه برای حل مشکلات مناطق زلزله زده ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند بازسازی مناطق زلزلهزده ورزقان، با قدردانی از تمام کسانی که در یک سال گذشته در امر بازسازی این مناطق زحمات زیادی کشیدهاند، افزود: در اغلب روستاهای مناطق زلزلهزده با وجود این که خانهها ساخته شده اما مردم به طور کامل اسکان نیافتهاند که لازم است دستگاههای مسئول برای تکمیل امکانات لازم جهت سکونت مردم اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان این که بازسازی مناطق زلزلهزده را زمانی تمامیافته تلقی میکنیم که همه مردم در خانههای دائمی خود اسکان یابند، افزود: اطمینان دارم که مسئولان توانمند استان با همت بالا در مدت زمان کوتاه برای حل مشکلات باقیمانده اقدام خواهند کرد و انشاءالله در سفر بعدی به این مناطق شاهد حل تمامی مشکلات خواهیم بود.
جبارزاده همچنین تصریح کرد: بعد از پایان بازدید امروز، گزارشی از وضعیت این مناطق تهیه و به دولت تقدیم خواهم کرد تا برای حل مشکلات باقیمانده کمکهای ویژهای از دولت بگیریم.
گفتنی استاندار آذربایجان شرقی به همراه تعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی استان از روند بازسازی چند روستا در مناطق زلزلهزده استان و همچنین شهر ورزقان بازدید و در جریان آخرین وضعیت بازسازی قرار گرفت.
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