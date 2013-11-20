بدهی های دولت قبل به تامین اچتماعی پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی، علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمعی از بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی شهرصنعتی البرز درسالن اجتماعات دانشگاه کار الوند برگزار شد.



عبدالرجمن تاج الدین در این مراسم گفت: بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که شامل پرداخت 3 درصد حق بیمه دولت به سازمان می باشد کماکان به قوت خود باقی است و پرداخت نشده است.



وی تاکید کرد: مطالبات مستمری بگیران و کارگران از سازمان تامین اجتماعی خواسته های به حق است و مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی زیادی گریبان گیر مردم شده و این درحالی است که درسالهای اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده و تورم اقتصادی قابل توجهی در بازارمصرفی مردم دیده می شود و فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم های ضد بشری دشمنان نظام نیز به آن اضافه شده است.



این مسئول گفت: یکی ازخواسته های به حق بازنشستگان تامین اجتماعی یکسان سازی حقوق آنان با بازنشستگان لشکری و کشوری است که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است و سازمان هروقت که بودجه لازم این مصوبه اختصاص پیدا کند به سرعت آن را اجرایی خواهد کرد و ما به عنوان نهادی اجرایی ملزم به اجرای قوانین هستیم.



تاج الدین خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی به دنبال صیانت از حقوق کارگران و تکریم منزلت اجتماعی مستمری بگیران و کارافتادگانی است که سالها در صنعت و تولید کشور خدمت کرده و موجب پویایی و رشد تولید صنعتی کشور شده اند و نباید عدم اجرای ناموفق قانون کار در سالهای گذشته موجب رنجش و دلسردی جامعه بزرگ تامین اجتماعی کشورشود.



وی افزود: عمده اقدامات و فعالیت های سازمان تامین اجتماعی در بخش های بهداشت و درمان است و این سازمان بدهی خود به داروخانه ها را به روز تسویه می کند و در تلاشیم تا دفترچه های درمانی بیمه تامین اجتماعی ارزش بیشتری در مراکز درمانی پیدا کند و کاربردی ترشود.



تاج الدین گفت: درچند ماه گذشته و پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید آرامش و طمانینه مطلوبی در جامعه کارگری و مجموعه سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است و دیگر از حاشیه هایی که در 8 سال گذشته به دلیل بی ثباتی مدیریتی و اتخاذ سیاست های کارشناسی نشده و تصمیمات یک شبه و فراز و نشیب هایی که حاصل دعواهای سیاسی بود خبری نیست و مجموعه ای کارآمد ومتخصص درحال خدمت رسانی است.



وی عنوان کرد: درحال حاضر ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتمتاعی بسیار پایین بوده و مجموعه ای فرتوت شده است و این بدان معنی است که اگر ما درگذشته یک نفر بازنشسته داشتیم 10 نفر به عنوان نیروی جدید وارد مجموعه می شد و این در حالی است که امروزه بازنشستگان ما بیش از نیروهای ورودی است و این امر موجب افزایش هزینه ها نسبت به درآمد ها شده است.



وی در پایان تصریح کرد: وضعیت سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر در وضعیت هشدار قرار گرفته اما بر خلاف تصوراتی که می گویند سازمان ورشکسته شده تلاش خواهد کرد تا با ایجاد اشتغال، استفاده از فناوری های نوین، بهبود فضای کسب و کار واحدهای صنعتی و وصول بدهی های خود در راستای افزایش تولید و حقوق کارگران اقدامات مناسبی را درماه های آینده انجام دهد.















