ضرورت ارتقای تجهیزات واحدهای امداد و نجات منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی شامگاه چهارشنبه در بازدید از یگان آتش نشانی و امداد و نجات منطقه آزاد ارس اظهار داشت: حراست و حفاظت از سرمایه گذاری های انجام شده در این منطقه وظیفه ماست و باید برای تحقق این هدف سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز این کار تامین شود.

وی افزود: در کنار آن، باید امدادگران و آتش نشانانی با غیرت، شجاع و انسان دوست فعالیت کنند و لازم است که این افراد از امنیت شغلی و شرایط زندگی مطلوبی برخوردار شوند.

خادم عرب باغی گفت: باید با ترسیم آینده ای درخشان برای این منطقه، با انگیزه وافر به سمت اهداف تعریف شده حرکت کنیم.

وی اظهارکرد: شهدا و ایثارگران با نثار خون خود معنای واقعی ایثار را تعبیر کردند و امروز وظیفه ماست که برای رسیدن به اهداف و آرمان های بلند آنان در راه خدمت به خدا و خلق خدا تلاش کنیم.

مسئول واحد آتش نشانی و امداد و نجات منطقه آزاد ارس نیز در این بازدید با اشاره به اینکه هم اکنون 40 آتش نشان و امدادگر آموزش دیده و حرفه ای با تمام توان در سه نوبت در حال خدمت به مردم هستند، افزود: در سال جاری 266 عملیات امداد و نجات و 15 عملیات اطفا حریق در سطح منطقه و شهرستان جلفا انجام شده است.

محبوب ابراهیمی افزود: در این مدت از 93 واحد تولیدی منطقه نیز بازدید شده و 15 دوره آموزشی امداد و نجات و اطفای حریق در سطح ادارات منطقه و 9 تمرین فرضی نیز برگزار شده است.

