  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۲۳

عرب باغی تاکید کرد:

ضرورت ارتقای تجهیزات واحدهای امداد و نجات منطقه آزاد ارس

ضرورت ارتقای تجهیزات واحدهای امداد و نجات منطقه آزاد ارس

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرعامل منطقه آزاد ارس بر ضرورت ارتقای تجهیزات واحدهای پشتیبان و امداد و نجات این منطقه در سطح امکانات بین المللی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی شامگاه چهارشنبه در بازدید از یگان آتش نشانی و امداد و نجات منطقه آزاد ارس اظهار داشت: حراست و حفاظت از سرمایه گذاری های انجام شده در این منطقه وظیفه ماست و باید برای تحقق این هدف سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز این کار تامین شود.

وی افزود: در کنار آن، باید امدادگران و آتش نشانانی با غیرت، شجاع و انسان دوست فعالیت کنند و لازم است که این افراد از امنیت شغلی و شرایط زندگی مطلوبی برخوردار شوند.

خادم عرب باغی گفت: باید با ترسیم آینده ای درخشان برای این منطقه، با انگیزه وافر به سمت اهداف تعریف شده حرکت کنیم.

وی اظهارکرد: شهدا و ایثارگران با نثار خون خود معنای واقعی ایثار را تعبیر کردند و امروز وظیفه ماست که برای رسیدن به اهداف و آرمان های بلند آنان در راه خدمت به خدا و خلق خدا تلاش کنیم.

مسئول واحد آتش نشانی و امداد و نجات منطقه آزاد ارس نیز در این بازدید با اشاره به اینکه هم اکنون 40 آتش نشان و امدادگر آموزش دیده و حرفه ای با تمام توان در سه نوبت در حال خدمت به مردم هستند، افزود: در سال جاری 266 عملیات امداد و نجات و 15 عملیات اطفا حریق در سطح منطقه و شهرستان جلفا انجام شده است.

محبوب ابراهیمی افزود: در این مدت از 93 واحد تولیدی منطقه نیز بازدید شده و 15 دوره آموزشی امداد و نجات و اطفای حریق در سطح ادارات منطقه و 9 تمرین فرضی نیز برگزار شده است.
 

کد مطلب 2179316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها