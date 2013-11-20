دستیابی به یک توافق هسته ای با ایران امکان پذیر است/توافق با ایران به نفع جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر ،سایت شبکه سی ان ان آمریکا در آستانه مذاکرات ژنو نوشت ، با وجود اختلاف بین کشورهای غربی می توان با ایران به یک توافق درباره برنامه هسته ای این کشور دست یافت.

در گزارش این شبکه آمده است کشورهای گروه 1+5 و ایران روز چهارشنبه در ژنو گرد هم آمده اند تا با دستیابی به یک راه حل سیاسی قابل قبول در مورد برنامه هسته ای ایران بخشی از تحریم های این کشور را لغو کنند.

در این گزارش با اشاره به اهمیت این توافق و مخالفت های مقامات رژیم صهیونیستی با آن به نقل از سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا آمده است که دسترسی به یک توافق هسته ای با ایران به نفع کل جامعه جهانی است.

سوزان رایس در این خصوص گفته است :با این توافق جامعه جهانی دسترسی بی سابقه ای به تاسیسات هسته ای ایران خواهد داشت و از این طریق شفافیت های لازم درباره فعالت های ایران را به دست خواهد آورد.

در ادامه نویسنده در بخشی دیگر به اختلافات مقامات آمریکایی در قبال توافق هسته ای با ایران پرداخته و در نهایت به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامی از او برده نشده است می نویسد ، مذاکرات با ایران در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت در زمینه های کلیدی هسته ای هستند.