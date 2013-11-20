برگزاری 200 عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در دانشگاه های خراسان جنوبی/شناسایی 57 شهید دانشجو در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی بعد ازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت اعلام برنامه های هفته بسیج اظهارکرد: یکی از برنامه مهم در بسیج دانشجوی برگزاری هر چه باشکوه تر کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها ی استان است.

وی تصریح کرد: بسیج دانشجویی با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصادی و اجتماعی در این مسائل پیش قدم و مسائل علمی را به عنوان الگو در نظر گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در دانشگاه ها باید دنبال اسلامی کردن دانشگاه ها و نشاط علمی در میان دانشجویان باشیم، افزود: در هفته بسیج تلاش داریم دانشجویان بیشتر با بسیج و اهداف آن آشنا شوند و بتوانند نظریات خود را بیان کنند.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی در ادامه به بحث کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: سبک زندگی اسلامی از موضوعات اصلی این گفتمان های در دانشگاه ها است.

وی با تاکید بر اینکه در کرسی های آزاد اندیشی مسائل مد نظر دانشجویان به طور آزاد باید بیان شود، ادامه داد: از تجربیات سایر دانشگاه های کشوردر این زمینه استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکگه به مناسبت هفته بسسیج کرسی های آزاد اندیشی در هفت دانشگاه استان برگزار خواهد شد، افزود: این کرسی ها با موضوعات حجاب و عفاف ، استکبار ستیزی و مذاکرات هسته ای و ... برگزار می شود چرا که تا کنون مورد استقبال مسئولین و دانشجویان قرار گرفته است.

حسینی برگزاری یادواره شهدای دانشجو را از دیگر برنامه های بسیج دانشجویی استان عنوان کرد و افزود: سعی شده از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس دعوت شود تا در این یادواره ها حضور داشته باشند.

وی از برگزاری جشنواره قرآن و عترت با مشارکت دانشگاه فرهنگیان استان خبر داد و گفت: همزمان با دومین روز از هفته بسیج همایش اقشار بسیج با حضور سردار سلامی جانشین سپاه کشور در بیرجند برگزار می شود.

مسئول بسیج دانشجوی خراسان جنوبی بیان داشت: همایش اردوهای جهادی نیز با حضور سردار سلامی نیز در استان برگزار خواهد شد.

شناسایی 57 شهید دانشجو در خراسان جنوبی

وی همچنین برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی خاطره و عکس در استان، نشست بصیرت افزایی افسران جوان جنگ نرم و برپایی نمایشگاه کتاب را از دیگر برنامه های بسیج دانشجوی استان در هفته بسیج برشمرد.

هاشم هیهات جانشین بسیج دانشجویی خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهارکرد:در استان 57 شهید دانشجو شناسایی شده که عدد هنوز تکمیل نشده است و هنوز کار شناسایی شهدای دانشجو ادامه دارد و در این راستا نیاز به همکاری بنیاد شهید و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هستیم.

وی با بیان اینکه تمامی اطلاعات شخصی، زندگینامه و وصیتنامه شهدا دانشجو جمع آوری می شود، بیان کرد: آثار شهدا به عنوان الگوی دانشجویان در سطح دانشگاه ها توزیع شده و همچنین از اسامی شهداء در نصب المان ها و کلاس های درس استفاده می شود.