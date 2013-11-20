اعطای تسهیلات بانکی 22 میلیون تومانی به واحدهای آسیب دیده زلزله اهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاحی باباجان شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جلسه ای که با رئیس بنیاد مسکن داشته است، افزود: در این نشست مقرر شد به افرادی که منزل مسکونی آنها در این شهرستان آسیب جدی دیده و تاکنون موفق به دریافت تسهیلات جهت بازسازی نشده اند، با معرفی بنیاد مسکن به بانک های عامل، با مقررات و ضوابط زلزله زدگان سال گذشته وام دریافت کنند.

وی تسهیلات اعطایی برای بازسازی اماکن مسکونی را 22 میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: واجدان شرایط می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن و دریافت معرفی برای هر طبقه، این مبلغ را دریافت کرده و در صورت افزایش هر طبقه این رقم به دو برابر افزایش می یابد که بازپرداخت آن سه سال پس از اعطای تسهیلات خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت بیش از یک سال از وقوع زلزله، در برخی از روستاها هنوز زیرساخت های اصلی در زمینه های خدمات عمومی از جمله مساجد، جاده های ارتباطی، جاده های بین مزارع، کانال های آب، طرح های هادی روستایی، خانه های بهداشت تکمیل نشده که انتظار می رود دولت یازدهم و استاندار جدید که از چهره های ارزشی و تلاشگر استان است، با حضور در منطقه دستورات لازم برای حل این مشکلات را صادر کنند.

وی با تقدیر از خدمات انجام شده در مناطق زلزله زده که با حمایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب شتاب بیشتری گرفت، افزود: این موضوع زمینه جلب رضایت مردم مناطق زلزله زده را فراهم کرد و امیدواریم با تداوم این خدمات شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون منطقه باشیم.

