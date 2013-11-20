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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۰۳

شناسایی ، جذب و ساماندهی 2200 نفر از معتادین ، متکدیان و کارتن خواب ها

شناسایی ، جذب و ساماندهی 2200 نفر از معتادین ، متکدیان و کارتن خواب ها

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 11 از اقدامات مستمر برای شناسایی، جذب و ساماندهی معتادین، متکدیان و کارتن خواب ها و کنترل آسیب های اجتماعی در محدوده مرکزی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریم لو در تشریح این خبر افزود: در چارچوب رویکرد توسعه اجتماعی، توجه به حوزه آسیب های اجتماعی و شناسایی و جذب و ساماندهی معتادین، متکدیان و کارتن خواب ها همچون سالهای گذشته بصورت جدی در سال 92 دنبال شده و با تلاش های انجام گرفته و در هشت ماه اول سال بیش از 2200 نفر در سطح منطقه شناسایی، جذب و ساماندهی شدند. وی افزود به سبب بافت اجتماعی اقتصادی محدوده ناحیه4 منطقه11، بیش از 70 درصد از افراد جمع آوری و ساماندهی شده در سال 92 از این ناحیه بوده است.

کد مطلب 2179351

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