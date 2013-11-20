جرای طرح سراسری زوج و فرد از در منازل رای نیاورد/ بسترها فراهم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ خندان‌دل در حاشیه جلسه شورای ترافیک افزود: گسترش محدوده طرح ترافیک از موضوعاتی بود که از سوی استاندار تهران در راستای کاهش آلودگی تهران پیشنهاد شد که این موضوع نیز به دلیل فقدان بسترهای لازم مورد تأیید شورا قرار نگرفت.

خندان‌دل تصریح کرد : پیشنهاد سومی که استاندار تهران در راستای کنترل آلودگی هوای تهران در جلسه امروز شورای عالی ترافیک مطرح کرد این بود که در مواقع اضطراری که وزارت بهداشت نیز حالت اضطرار را اعلام می کند با تأیید استانداری تهران طرح زوج و فرد در شهر تهران عملیاتی شود که مورد تأیید حاضرین در جلسه قرار گرفت.

معاون وزیر کشور درباره بررسی ممنوعیت فروش طرح روزانه ترافیک در جلسه امروز شورای عالی ترافیک گفت: بحثی درباره این موضوع صورت نگرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار شورای عالی ترافیک برای جایگزینی خودروهای فرسوده که نقش زیادی در آلودگی هوای تهران دارند اظهار داشت: در این جلسه درباره این موضوع صحبت نکردیم اما بر این باوریم که خودروهای فرسوده و کیفیت سوخت از مهمترین موضوعاتی است که باید در راستای کاهش آلودگی هوای تهران مورد بررسی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در جلسه امروز شورای عالی ترافیک درباره کیفیت سوخت‌های عرضه شده به وسایل حمل و نقل بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت.