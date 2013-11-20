مسابقات شنای قهرمانی کشور در شیراز آغاز شد/ نتایج چند ماده

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور200 شناگراز 13 استان کشور به مدت چهار روز در ماده های کرال سینه، پروانه، کرال پشت، قورباغه و امدادی در استخر انقلاب شیراز برگزار می شود.

دراین مسابقات هر تیم متشکل از هفت شناگراست که فارس با 14 ورزشکار حضور دارند.

اعلام نتایج چند ماده از مسابقات شنای قهرمانی کشور

در 200 متر کرال پشت رده سنی 15 تا 17 سال، رهام پیروانی از فارس عنوان نخست را به خود اختصاص داد، محسن مهمان نواز از خراسان رضوی و سهند پورحسینی از کرمانشاه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در 200 متر کرال پشت (عموم ) احمدرضا جلالی از فارس ، بهزاد سیاد و امید وکیلی از تهران دوم و سوم شدند و در 50 متر پروانه ( 15 – 17 سال ) نیما عبدالهی از البرز مدال طلا راکسب کرد، رهام پیروانی از فارس نشان نقره گرفت و کیاوش اسمعیلی از البرز هم مدال برنز را از آن خود کرد.

در 50 متر پروانه (عموم ) افشین عسگری از البرز اول شد، امیر شجاعی فر و احمدرضا جلالی از فارس برسکوی دوم و سوم ایستادند و در 1500 متر آزاد ( 15-17 سال) آرین علیایی از فارس، سجاد فرشچی از توابع تهران و ایمان تاکی ازاصفهان اول تا سوم شدند.

همچنین در 1500 متر آزاد عموم هم سجاد ویسانیان از تهران قهرمان شد، سیاوش اسمعیلی از البرز نایب قهر مان شد و امید توکلی از تهران عنوان سوم را به خود اختصاص داد.