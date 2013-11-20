شهردار جدید شیروان انتخاب شد

هما کلالیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی تشکیل جلسات متعدد اعضای شورای اسلامی شیروان، عصر امروز جعفر پورنگ با رای اکثریت اعضا به عنوان شهردار جدید این شهر، برای مدت 4 سال انتخاب شد.

به گفته وی جعفر پورنگ متولد 1360، اهل طبس و دارای تحصیلات كارشناسی رشته مهندسی عمران از دانشگاه یزد است .

کلالیان مقدم اظهار داشت: براساس تحقیقات انجام شده، پورنگ بیش از 50 ماه شهردار طبس بوده و در طول مدت خدمت علاوه بر خوشنامی خدمات قابل توجهی در این شهرستان از خود به جای گذاشته است.

رئیس کمیسیون شورای اسلامی شهر شیروان تصریح کرد: تمامی گزینه ‌های پیشنهادی برای تصدی مسئولیت شهرداری این شهر از تعهد و تخصص بالایی برخوردار بودند، اما اعضای شورای اسلامی بر اساس مسئولیت خود تلاش کرد تا متخصص ‌ترین، با تجربه ترین و متعهد ترین فرد را برای مسئولیت شهرداری برگزیند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعودالهی بیش از 70 روز سرپرستی شهرداری شیروان را بر عهده داشت.

شهر شیروان با 85 هزار نفر جمعیت دومین شهر بزرگ خراسان شمالی است که در 60 کیلومتری شمال شرق بجنورد قرار دارد.