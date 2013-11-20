شکارچیان کبک در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران سپهوند عصر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: طی هفته گذشته ماموران اجرایی محیط زیست لرستان در جریان گشت و کنترل در سطح مناطق حفاظت شده استان موفق به دستگیری شکارچیان کبک شدند.

وی با بیان اینکه در این راستا چهار متخلف دستگیر شده است، افزود: این افراد پیش از این نیز دارای سابقه شکار غیرمجاز بوده اند.

کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: از شکارچیان یاد شده تعداد 10 قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

سپهوند با بیان اینکه از شکارچیان دستگیر شده چهار قبضه اسلحه به همراه 28 عدد فشنگ نیز کشف و ضبط شده است، افزود: پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود اسلحه و جمع آوری سلاح های غیرمجاز در استان بیان داشت: در این راستا باید تدابیر جدی تری اندیشیده شود.

کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست استان لرستان عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون این اداره کل بیش از 80 قبض اسلحه شکاری و غیرشکاری را از متخلفان کشف و ضبط کرده و تحویل مراجع ذی ربط داده است.