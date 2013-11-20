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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۲۶

سپهوند:

شکارچیان کبک در لرستان دستگیر شدند

شکارچیان کبک در لرستان دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست استان لرستان از دستگیری شکارچیان کبک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران سپهوند عصر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: طی هفته گذشته ماموران اجرایی محیط زیست لرستان در جریان گشت و کنترل در سطح مناطق حفاظت شده استان موفق به دستگیری شکارچیان کبک شدند.

وی با بیان اینکه در این راستا چهار متخلف دستگیر شده است، افزود: این افراد پیش از این نیز دارای سابقه شکار غیرمجاز بوده اند.

کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: از شکارچیان یاد شده تعداد 10 قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

سپهوند با بیان اینکه از شکارچیان دستگیر شده چهار قبضه اسلحه به همراه 28 عدد فشنگ نیز کشف و ضبط شده است، افزود: پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود اسلحه و جمع آوری سلاح های غیرمجاز در استان بیان داشت: در این راستا باید تدابیر جدی تری اندیشیده شود.

کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست استان لرستان عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون این اداره کل بیش از 80 قبض اسلحه شکاری و غیرشکاری را از متخلفان کشف و ضبط کرده و تحویل مراجع ذی ربط داده است.

کد مطلب 2179374

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