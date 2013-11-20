رینگ کمربندی ارومیه تکمیل می شود/اجرای 5 طرح فاخر شهری

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز جلیلی چهارشنبه شب در آیین بهره برداری از تقاطع های غیرهمسطح میثم و امام علی(ع) ارومیه افزود: در راستای بی توقف کردن این رینگ 22.5 کیلومتری، اقدامات عمرانی بسیاری انجام شده و در دست انجام است که امیدواریم مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تاکنون پنج تقاطع غیرهمسطح در این رینگ کمربندی مورد بهره برداری قرار گرفته اند و دیگر تقاطع ها نیز به تناوب مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به پروژه های عمرانی در دست اجرای مدیریت شهری اشاره کرد و ادامه داد: تقاطع های غیرهمسطح امامت، میرزای شیرازی و برق - باهنر با مجموع اعتبارات اجرایی 510 میلیارد ریال در رینگ کمربندی در دست ساخت هستند.

جلیلی افزود: پارک دانشجو، پارک های محله ای، ساماندهی کمربندی خاتم الانبیا به طول 110 متر و زیرسازی آسفالت معابر شهری با صرف اعتبارات میلیاردی نیز در دست اجرا هستند.

شهردار ارومیه تیز در این مراسم گفت: پنج طرح فاخر در یک سال گذشته در این شهر به بهره برداری رسیده که این امر نشان از عزم مدیریت شهری در خدمت رسانی به شهروندان دارد.

محمد حضرت پور با بیان اینکه برای اجرای دو تقاطع غیر همسطح میثم و امام علی(ع) ارومیه چهار هزارو 150 میلیارد ریال هزینه شده است افزود: تمامی این طرح ها با همدلی و همراهی مجموعه مدیریت شهری و مشارکت کم نظیر نهادهای مرتبط به ویژه استاندار آذربایجان غربی، نیروی انتظامی و شرکت های خدمت رسان محقق شده است.

حضرت پور با ابراز خرسندی از انتخاب استاندار بومی برای آذربایجان غربی در دولت تدبیر و امید، افزود: نگرانی تمامی شهروندان استان و ارومیه، انتخاب گزینه غیربومی برای استانداری آذربایجان غربی بود که با تدبیر دولت یازدهم، این امر اتفاق نیفتاد.

در این آیین تقاطع های غیرهمسطح میثم و امام علی با صرف اعتباری بالغ بر 390 میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند.