دستگاه قضايي با نگاه عالمانه به توسعه و پيشرفت گيلان کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی عصر چهارشنبه در نشست شوراي قضايي استان افزود: همه مسئولان بايد براي توسعه گيلان تلاش کنند چرا که اين استان داراي پتانسيل ها و امکانات بسيار خوبي در بخش هاي مختلف است که بايد بهره برداري بيشتري شود.

وي اظهارداشت: رفع مشکلات بيکاري، معيشت و گسترش فرهنگ اسلامي در جامعه از راهکارهاي مهم کاهش جرائم و تخلفات است.

استاندار گیلان با اشاره به بيانات امام خميني رحمت الله علیه و تاکيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر استقلال قوه قضائيه و اهميت همکاري بين قواي سه گانه گفت: استقلال قوا جزء افتخارات قانون اساسي ايران اسلامي است.

وی ادامه داد: استفاده و بهره گيري از احکام اسلامي که موجب اقتدار و سلامت بيشتر مي شود از نکاتي به شمار می رود که قوه قضائيه ایران را از سيستم هاي قضايي ديگر کشورها متمايز کرده است.

نجفی به پروژه هاي مهم استان به ويژه راه آهن و ادامه آزاد راه رشت – قزوين اشاره کرد و اظهار داشت: با کمک نمايندگان و مسئولان کشوري بودجه اين پروژه هاي عظيم افزايش تا هرچه سريعتر به بهره برداري برسد.

رئيس کل دادگستري گيلان نيز در اين نشست همکاري و همراهي قواي سه گانه رابسيار داراي اهميت دانست و گفت: براي اينکه بتوانيم در يک محيط سالم و حول محور قانون حرکت کنيم نيازمند برگزاري نشست هاي مشترک و مستمر بين دستگاه قضايي با دستگاه هاي اجرايي هستيم.

احمد سياوش پور بر برگزاري کارگروه هايي ويژه براي از بين بردن تعارضات حقوقي و قانوني در پروژه ها و طرح هاي استان اعلام آمادگي کرد و یادآورشد: دستگاه قضايي آمادگي دارد تا در مسير تقويت سرمايه گذاري در استان همکاري کرده و گام بردارد.