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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۸:۲۷

صادقی:

ایمن سازی محورهای روستایی نکا 98 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ایمن سازی محورهای روستایی نکا 98 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

نکا - خبرگزاری مهر: رئیس راه و شهرسازی نکا گفت: با توجه به كارشناسي به عمل آمده 36 نقطه رانشي در محورهاي روستايي شناسايي شده كه براي ايمن سازي آنها نياز به 98 ميليارد ريال اعتبار است.  

سید علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از ايمن سازي و بهسازي 19 نقطه رانشي در محورهاي روستايي اين شهرستان با اعتباري بالغ بر 35 ميليارد ريال خبر داد.
 
وی گفت: اكثر راههاي روستايي شهرستان نكا در نقاط كوهستاني و دامنه هاي پوشيده از جنگل قرار داشته و از طرفي وجود آبهاي سطحي و بالا بودن سطح ايستايي و چشمه هاي فعال در زمينه هاي بالادست ومجاور باعث رانش هاي متعددي در اين منطقه شده است. 
 
وي ادامه داد : از اين رو با مساعدت و حمايتهاي همه جانبه فرماندار محترم نكا و تخصيص اعتباري بالغ بر 35 ميليارد ريال با اجراي زهكشي سطحي و عميق نسبت به نفوذ آب به بدنه راه و همچنين احداث ديوارهاي گابيوني از رانش هاو تخريب راههاي روستايي اين شهرستان جلوگيري به عمل آمد. 
 
رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان نكا به محورهاي روستايي كه عمليات مذكور در آنها صورت گرفته اشاره و تصريح كرد: زهكشي در محورهاي روستايي سوچلما ،  درويش خلك ، لاكتراش ، پوروا ، آكرد و محورهاي ارتباطي بعد از امامزاده ابراهيم از جمله نقاط حادثه خيز بوده كه با اجراي عمليات مذكور ايمن سازي و بهسازي شد.
 
مازندران داراي هفت هزار و 707 كيلومتر راه روستايي بوده كه مقدار 472كيلومتر از آن در شهرستان نكا واقع شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 2179392

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