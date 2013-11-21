ایمن سازی محورهای روستایی نکا 98 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

سید علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از ايمن سازي و بهسازي 19 نقطه رانشي در محورهاي روستايي اين شهرستان با اعتباري بالغ بر 35 ميليارد ريال خبر داد.

وی گفت: اكثر راههاي روستايي شهرستان نكا در نقاط كوهستاني و دامنه هاي پوشيده از جنگل قرار داشته و از طرفي وجود آبهاي سطحي و بالا بودن سطح ايستايي و چشمه هاي فعال در زمينه هاي بالادست ومجاور باعث رانش هاي متعددي در اين منطقه شده است.

وي ادامه داد : از اين رو با مساعدت و حمايتهاي همه جانبه فرماندار محترم نكا و تخصيص اعتباري بالغ بر 35 ميليارد ريال با اجراي زهكشي سطحي و عميق نسبت به نفوذ آب به بدنه راه و همچنين احداث ديوارهاي گابيوني از رانش هاو تخريب راههاي روستايي اين شهرستان جلوگيري به عمل آمد.

رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان نكا به محورهاي روستايي كه عمليات مذكور در آنها صورت گرفته اشاره و تصريح كرد: زهكشي در محورهاي روستايي سوچلما ، درويش خلك ، لاكتراش ، پوروا ، آكرد و محورهاي ارتباطي بعد از امامزاده ابراهيم از جمله نقاط حادثه خيز بوده كه با اجراي عمليات مذكور ايمن سازي و بهسازي شد.

مازندران داراي هفت هزار و 707 كيلومتر راه روستايي بوده كه مقدار 472كيلومتر از آن در شهرستان نكا واقع شده است.