تعیین تکلیف نیرو های قراردادی فنی و حرفه ای به استان ها واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رهام کیایی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با اشاره به اینکه امسال دو مجوز استخدامی داریم، اظهار داشت: یکی مجوز استخدام دو هزار نفر که از سوی معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری است و دیگری استخدام چهار هزار و 600 نفر که بر اساس قانون مصوب مجلس است.

وی با بیان اینکه استخدام چهار هزار و 600 نیرو بر اساس قانون مصوب مجلس به منظور تبدیل وضعیت نیروهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای است، تصریح کرد: این قانون به دولت ابلاغ شده اما هنوز از سوی دولت به سازمان آموزش فنی و حرفه ای ابلاغ نشده و علت آن نیز این است که دولت برای تامین بار مالی آن مشکل دارد.

معاون اداری و مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به اینکه در صورت ابلاغ این میزان استخدام به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تمام مدیران حق التدریس که مدرک تحصیلی بالای فوق دیپلم دارند استخدام می شوند، یادآور شد: تعیین تکلیف نیرو های قراردادی به طور کلی به استان ها واگذار شده است.

کیایی در ادامه با بیان اینکه 550 سهمیه از دو هزار مجوز استخدام توسط معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری نیز توزیع استانی شد و در مرحله آزمون بود، افزود: این امر به خاطر بخشنامه معاونت اول رئیس جمهور فعلا متوقف شده اما قول تامین اعتبار آن را تا پایان سال داده اند.

وی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار تا پایان اسفند ماه سالجاری آزمون این استخدامی برگزار می شود.