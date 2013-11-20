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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۱۲

ویسکرمی:

57 درصد افراد جویای کار در لرستان فاقد هرگونه مهارت هستند

57 درصد افراد جویای کار در لرستان فاقد هرگونه مهارت هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: 57 درصد افراد جویای کار در لرستان فاقد هرگونه مهارت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه استان لرستان از همه مواهب طبیعی و نیروهای انسانی برخوردار است، اظهار داشت: اما متاسفانه وضعیت استان در بعضی شاخص ها از جمله اشتغال مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه امروز استان لرستان با نرخ 22 درصد بیکاری دارای بیش ترین نرخ بیکاری در کشور است، تصریح کرد: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تسهیلات اشتغالزایی خوبی را داده و دو سال متوالی است که در بحث اعطای وام به تعاونی های صنعت و کشاورزی رتبه اول را دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه عمق مساله بیکاری در لرستان به گونه ای است که با دادن این وام ها حل و فصل نمی شود، افزود: بر اساس آمار ما 57 درصد افراد جویای کار در لرستان فاقد هرگونه مهارت هستند و این امر باعث می شود که جانمایی برای نیروهای انسانی استان در بازار کار با مشکل مواجه شود.

ویسکرمی با بیان اینکه تقاضای من این است که مهارت آموزی، تجهیزات مراکز آموزشی و رشته های آموزشی در استان ارتقاء پیدا کند، یادآور شد: نیازسنجی عملیاتی و اجرایی در بخش صنعت و کشاورزی در برنامه پنجم توسعه ضروری است تا زمینه ورود نیروی کار ماهر به بازار کار فراهم شود.
 

کد مطلب 2179400

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