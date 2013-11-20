معاونین وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی به ژنو، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی ، معاونین وزرای امور خارجه ایران با معاونین وزرای امور خارجه انگلیس ، فرانسه و آلمان دیدار کردند.

بر اساس این گزارش ، این مذاکرات در ژنو و در ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 صورت گرفت.

مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو از ساعت 18 به وقت محلی آغاز شد . پیش از آن ظریف و اشتون در ناهار کاری مشترک حضور یافتند.

در ناهار کاری مشترک ظریف و اشتون تصمیم گرفتند مذاکرات پس از نشست افتتاحیه در قالب نشست های دو جانیه و جند جانیه در سطح معاونین ادامه پیدا کند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پایان ناهار کاری مشترک با کاترین اشتون در جمع خبرنگاران گفت: صحبت خوبی داشتیم و بحث کردیم راجع به این که چطور می توانیم این روند را در چند روز مذاکره ادامه دهیم.

وزیر خارجه افزود: قرار شد ساعت 6 بعد از ظهر یک جلسه کوتاه داشته باشیم و بعد از آن مذاکرات دوجانبه شروع شود و سپس نیز خانم اشتون و بنده همراه هیات های ایران و اتحادیه اروپا صحبت کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا 1+5 با متن قبلی برگشته اند یا متن جدیدی وجود دارد گفت: متن جدیدی نداریم. فعلا در خصوص روند صحبت می کنیم.

ظریف در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال وجود دارد که وزرا امور خارجه شش کشور به ژنو سفر کنند گفت: تصمیمی نیست که من باید بگیرم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همچنان روی متن قبلی مذاکره خواهید کرد گفت: فعلا روی موضوع بحث می کنیم.

همچنین سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پایان ناهار کاری اشتون و ظریف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که مفهوم مذاکره بر روی موضوع چیست و چرا هنوز قرار نیست طرفین روی متن مذاکره کنند، گفت: قرار است در مذاکرات و گفتگوهای دوجانبه راجع به روند مذاکرات صحبت کنیم و اگر به نتیجه خوبی برسیم احتمالا از فردا مذاکره در خصوص متن شروع می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به کارشکنی های فرانسه آیا تغییری در متن ایجاد شده است، گفت: ما هنوز وارد صحبت در رابطه با متن نشده ایم، هنوز یکسری روند مذاکراتی و اصول مذاکراتی باید روشن شود و اعتمادی که در جلسه قبل تا میزان زیادی از دست رفت دوباره باید احیا شود تا بتوانیم درباره متن مشترک مذاکره کنیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتماد از دست رفته احیا خواهد شد، بیان کرد: به هر حال ما همیشه امیدوار هستیم.