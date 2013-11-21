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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۸:۳۲

شمیل پور:

هندیجان نیازمند پلیس + 10 است

هندیجان نیازمند پلیس + 10 است

هندیجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه هندیجان خواستار راه اندازی دفاتر خدمات پلیس + 10 در این شهرستان شد.

حجت‌الاسلام  علی شمیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این شهرستان با وجود جمعیتی بیش از 40 هزار نفر اما با کمبود برخی امکانات مواجه است.

شمیل پور افزود: مردم این شهرستان برای انجام گرفتن کارت پایان خدمت و انگشت نگاری و دیگر موارد مرتبط مجبورند به شهرهای ماهشهر، آبادان و اهواز بروند.

امام جمعه هندیجان ادامه داد: با توجه به مسافت دور شهرهای ذکر شده، لازم است هر چه سریعتر مسئولان مربوطه نسبت به راه اندازی دفتر پلیس +10 در هندیجان اقدام کنند.

شمیل پور اظهار کرد: روزانه بسیاری از جوانان برای انجام چنین اموراتی مجبورند تا مسیرهای طولانی را طی کنند. ایجاد این مراکز همچنین باعث سهولت و تسریع در روند فعالیت جوانان می شود.

وی همچنین به مشکل کارگران شهرداری هندیجان اشاره کرد و گفت: مسئولان استانی و همچنین شهرداری هندیجان نیز مشکل کارگرانی که حقوق معوق را دریافت نکردند حل کنند.

به گفته وی، این کارگران مدتها است که درخواست دریافت حقوق معوقه خود را دارند.
 

کد مطلب 2179403

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