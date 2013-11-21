هندیجان نیازمند پلیس + 10 است

حجت‌الاسلام علی شمیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این شهرستان با وجود جمعیتی بیش از 40 هزار نفر اما با کمبود برخی امکانات مواجه است.



شمیل پور افزود: مردم این شهرستان برای انجام گرفتن کارت پایان خدمت و انگشت نگاری و دیگر موارد مرتبط مجبورند به شهرهای ماهشهر، آبادان و اهواز بروند.



امام جمعه هندیجان ادامه داد: با توجه به مسافت دور شهرهای ذکر شده، لازم است هر چه سریعتر مسئولان مربوطه نسبت به راه اندازی دفتر پلیس +10 در هندیجان اقدام کنند.



شمیل پور اظهار کرد: روزانه بسیاری از جوانان برای انجام چنین اموراتی مجبورند تا مسیرهای طولانی را طی کنند. ایجاد این مراکز همچنین باعث سهولت و تسریع در روند فعالیت جوانان می شود.



وی همچنین به مشکل کارگران شهرداری هندیجان اشاره کرد و گفت: مسئولان استانی و همچنین شهرداری هندیجان نیز مشکل کارگرانی که حقوق معوق را دریافت نکردند حل کنند.



به گفته وی، این کارگران مدتها است که درخواست دریافت حقوق معوقه خود را دارند.

