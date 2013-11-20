سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 25 میلیارد تومان درآمد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، رهام کیایی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه درآمد کلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در هفت ماهه سالجاری 25 میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: 375 میلیون تومان از این مقدار درآمد استان لرستان بوده است.

وی با بیان اینکه 300 میلیون تومان از درآمد استان لرستان از محل آزمون های فنی و حرفه ای بوده است، تصریح کرد: 60 درصد درآمد لرستان در این بخش به سازمان فنی و حرفه ای اختصاص یافته است در حالیکه در مابقی استانها 70 درصد درآمد ها به سازمان تعلق می گیرد.

معاون اداری و مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه در هفت ماهه اول سالجاری 383 میلیون تومان اعتبار تجهیزات و تعمیرات به لرستان اختصاص یافته است، گفت: همچنین از محل درآمدهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 250 میلیون تومان اعتبار به لرستان ابلاغ شده است.

کیایی در ادامه با بیان اینکه همچنین در هفت ماهه اول سالجاری 180 میلیون تومان مواد مصرفی برای استان لرستان فرستاده ایم، اظهار داشت: همچنین برای واگذاری و خرید مربیان حق التدریس لرستان 130 میلیون تومان ابلاغ کردیم که متاسفانه این مشکل تا کنون حل نشده است.

وی افزود: شنبه این هفته نیز 100 میلیون تومان اعتبار واریز می کنیم که در یک کمیته تخصصی برای امر واگذاری، حق التدریسی ها و مطالبات پرسنلی تصمیم گیری شود.

معاون اداری و مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یادآور شد: در ماه آینده نیز یک تیم تخصصی در حوزه اداری و مالی به لرستان اعزام می کنیم.

