شهرداران دو شهر مازندران معرفی شدند

به گزارش مهر، آیین معارفه شهردار جدید رستمکا عصر چهارشنبه با حضور مسئولان استان برگزار و سیدعلی برهانی كه تاكنون بعنوان رئیس شوراي شهر رستمكلا در دوره چهارم معرفي شده بود رسما" بعنوان شهردار رستمكلا معرفي و سكان دار هدايت اين شهر است.

وي از نيروهاي جوان شوراي شهر است كه تا قبل از اين در صدا و سيماي مركز مازندران فعاليت مي كرده است.

حسین دهباشی، سید کریم میری، ابراهیم حیدر‌زاده و سید قاسم حسینی از اعضاي ديگر شوراي شهر رستمكلا هستند كه از امروز چهارشنبه رمضان‌علی حاجی‌زاده که نخستین عضو علی‌البدل بود نيز به جمع آنان پيوست.

اكنون شوراي 5 نفره رستمكلا با دارا بودن شهردار جوان و تازه نفس آمادگي خود را براي اداره شهر رستمكلا آغاز مي كند.

در آيين معارفه سيد علي برهاني بعنوان شهردار جديد رستمكلا، از زحمات فرهاد شیردل به‌عنوان سرپرست شهرداری رستمکلا تقدير و قدرداني شد.

گفتني است همزمان با معارفه شهردار رستمكلا، سیدمحمدانصارالحسینی بعنوان شهردار سورك نيز معارفه شد.

سید محمد انصار الحسینی؛ شهردار دوره گذشته شورای اسلامی شهر سورک داراي تحصیلات لیسانس علوم اجتماعی باگرایش پژوهشگری اجتماعی است كه درگذشته مسئول ستادامداد وپشتیبانی جنگ آموزش وپرورش وهمچنین مسئول انجمن اولیاء ومربیان آموزش وپرورش نیزبوده اند.

وی شهردار شهرهای کیاکلا، رستمکلا،بهشهر، فریدونکنار، جویبار وهمچنین بخشدار میاندرود بوده است.

نامبرده با14سال سابقه مدیریتی درسمت شهردار درشهرهای یادشده وحضوردرجایگاه ریاست هیئت ورزشهای همگانی استان ومدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران ، ودو دوره نماینده شهرداران استان مازندران درسازمان شهرداریهای کل کشورو… کارنامه مدیریتی خوبی ازخودبه جای گذاشته و توانسته بدلیل موفقیتهای مدیریتی ، کسب رضایتمندی شهروندان و تجارب ارزنده در طول مدت خدمت خود در شهرهاي مختلف و سورك در دوره گذشته شورا اسلامي نظراعضای شورای اسلامی شهرسورک را جهت تصدی" شهردارسورک" در اين ذدوره جلب كند.

گفتني شرق مازندران اكنون داراي 5 شهردار در شهرهاي مختلف است كه به ترتيب سید میرزا اسدی در نکا، سیدعلی برهانی در رستمکلا، حمید آزموده در بهشهر، عبدالجواد رحمانی‌خلیلی در خلیل‌شهر و عباد‌الله‌ پهلوان در گلوگاه شهرداران آن هستند.