تیم والیبال شهدای ورزشی کرمانشاه همچنان بر روی نوار ناکامی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های بدون برد شهرداری همدان و شهدای ورزشی کرمانشاه عصر چهارشنبه در هفته چهارم لیگ دسته اول باشگاه های کشور در همدان برابر هم قرار گرفتند که در پایان تیم میزبان با نتیجه "سه بر دو "به پیروزی رسید و اولین برد خود در این مسابقات را به دست آورد.

شهرداری همدان در این دیدار در ست های اول، دوم و پنجم و با نتایج (25 بر 16)، (25 بر 23) و (15 بر 8) به پیروزی رسید و دو امتیاز این مسابقه را کسب کرد.

نماینده کرمانشاه نیز ست های سوم و چهارم را با نتایج (25 بر 23) و (26 بر 24) به سود خود پایان داد و با وجود کسب چهارمین شکست متوالی، توانست به اولین امتیاز خود در این مسابقات دست پیدا کند.

در این مسابقه که 140 دقیقه به طول انجامید تیم همدان در مجموع 112 پوئن و تیم کرمانشاه 98 پوئن کسب کردند .

این بازی در همدان و در حضور تنها 250 تماشاگر برگزار شد.