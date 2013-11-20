به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه چهارشنبه در دیدار با آیتالله العظمی سبحانی به فعال شدن شورای عالی بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره و اظهار کرد: افراد متخصص در این شورا به کار گمارده شدهاند و تحولاتی برای حل مشکلات به وجود آمده است.
وی به گزارشی که به تازگی در مورد وضع بیمه در هیئت دولت ارائه شده اشاره کرد و افزود: درصدد هستیم مشکل بیمه را برای همیشه در کشور حل کنیم؛ هر چند بار مالی زیادی را بر دوش دولت میگذارد.
ربیعی بیشترین خدمات وزارت متبوع خود را در زمینه ارائه خدمات به قشرهای محروم جامعه دانست و با بیان اینکه تعاون جایگاه خوبی در اقتصاد ایران ندارد، تصریح کرد: بنیانگذاران قانون اساسی روحی عدالتجویانه را دنبال میکردند و به بخش تعاون توجه داشتند ولی به دلیل برخی الزامات اقتصادی کار به سمت تشکیل تعاونیها پیش نرفت.
هدفمندی یارانهها غلط اجرا شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانهها گفت: طرح هدفمندی یارانهها غلط اجرا شده و نباید این مبالغ به همه مردم به طور مساوی پرداخت میشد.
به گفته ربیعی، هزینههای درمانی مردم را فقیرتر کرده است.
وی در مورد وضع کار در کشور گفت: فارغالتحصیلان دانشگاهی که بیکار هستند 45 درصد از جمعیت بیکاران را تشکیل میدهند و برنامهریزی برای این افراد مشکل است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آسیبهای اجتماعی، تغییر سبک زندگی و بالابودن آمار طلاق را از جمله آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و گفت: ما ناامید نیستیم و با همتی که در داخل کشور برای حرکت به سمت مقاومت و پایداری وجود دارد درصدد حل مشکلات هستیم و در سیاست خارجی هم امیدواریم نتایجی به نفع ملت ایران حاصل شود.
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