شبکه فرسوده فاضلاب رشت فقط قابلیت هدایت 34 درصد روان آب‌ های سطحی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید روشن روان عصر چهارشنبه در جلسه آب و فاضلاب استان با بیان اینکه از سال 71 در شهر رشت طرح صنعتی جمع آوری فاضلاب آغاز شد، افزود: شبکه فاضلاب جدید این شهر در بهترین شرایط تنها می‌ تواند 733 لیتر در ثانیه یعنی کمتر از یک متر مکعب بر ثانیه فاضلاب را جا به‌ جا کند.

وی تصریح کرد: شبکه فاضلاب رشت مجزاست و نمی توان برای هدایت آب های سطحی از این سامانه بهره برداری کرد.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان با بیان اینکه تکلیف شبکه سنتی و فرسوده فاضلاب رشت باید مشخص شود، گفت: ظرفیت این شبکه در شرایط عادی کاملا پر بوده و بطور مرتب باید لایروبی شود.

وی تصریح کرد: این شبکه زمانی ساخته شد که جمعیت شهر رشت یک چهارم جمعیت امروز بود.

روشن روان اظهارداشت: در چند روز اخیر 62 میلیمتر بارندگی در مدت سه ساعت روان آبی معادل 83 متر مکعب در ثانیه ایجاد کرد در حالیکه این شبکه در ایده ال ترین شرایط می تواند 34 درصد روان آب های سطحی را هدایت کند.

وی تصریح کرد: این شبکه را شهرداری ساخته و به شرکت آب و فاضلاب تحویل داد تا شبکه مدرن فاضلاب ایجاد شود بنابراین تمامی مشکلات نباید متوجه شبکه سنتی فاضلاب باشد.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان گفت: در زمان " روح الله قهرمانی چابک " استاندار اسبق گیلان مطالعه و جمع آوری آب های سطحی رشت به مشاور واگذار شد این روند باید تسریع شود.

وی تاکید کرد: شبکه جمع آوری آب های سطحی باید در شهر رشت ایجاد شود چون از سیستم فاضلاب این شهر نمی‌ توان انتظار جابه‌جایی آب ‌های سطحی را داشت.

روشن روان اذعان داشت: وقتی 62 میلیمتر باران در مدت سه ساعت در شهر رشت می‌ بارد دیگر شبکه فاضلاب نمی‌ تواند آب‌ های سطحی را جابه‌جا کند.

وی گفت: امداد فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان 35 نیرو و 15 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین دارد اما مختص روان آب های سطحی نیست.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان گفت: از سال 71 تاکنون 412 کیلومتر لوله‌گذاری فاضلاب، یک باب تصفیه‌ خانه با ظرفیت 63 هزار متر مکعب، یک ایستگاه پمپاژ در میدان جهاد رشت ایجاد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در شهر رشت طرح فاضلاب مرحله به مرحله و فاز به فاز وارد مدار بهره برداری قرار می‌گیرد، یادآورشد: هم اکنون از ظرفیت تصفیه خانه 20 هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز جمع‌ آوری می شود.

روشن روان همچنین با بیان اینکه لایروبی رودخانه ها زرجوب و گوهر رود باید در اولویت باشد، اذعان داشت: این دو رودخانه نقش مهمی در شکوفایی شهر رشت و حتی استان دارند.