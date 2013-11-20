ایران و آمریکا در ژنو نشست مشترک برگزار کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی ، معاونین وزرای امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات دو جابنه ایران و 1+5 با وندی شرمن ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و هیأت آمریکایی دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، در ادامه مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو و در پی ناهار کاری و نشست افتتاحیه که با حضور کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار شد، مذاکرات در سطح معاونین و به صورت دو جانبه ادامه پیدا کرد.

اولین دیدار دو جانبه بین هیأت ها ایران و روسیه صورت گرفت. معاونین وزرای امور خارجه همچنین به صورت مشترک با هیأت های 3 کشور اروپایی ، فرانسه ، انگلیس و آلمان نیز دیدار کردند.

ایران و 1+5 قرار است روز پنجشنبه مذاکرات را برای دستیابی به تفاهم درباره متن پیشنهادی مذاکره کنند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پایان نشست افتتاحیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این باره که گفته شده در صورت به نتیجه رسیدن در مذاکرات امشب درباره فردا گفتگو درباره متن آغاز خواهد شد گفت: من قرار است فردا با روسای سازمان های بین المللی مستقر در ژنو صبحانه کاری داشته باشم ولی بعد از آن گفتگویی با خانم اشتون خواهم داشت که شروع کار ما برای این خواهد بود که ببینیم چطور می توانیم متن را نهایی کنیم.

وی افزود: ممکن است این مسئله یا با نگارش و یا با گفتگو راجع به موضوعات شروع شود و یا این که در رابطه با مفاهیم بحث کنیم. بالاخره باید روشی را پیدا کنیم چون همیشه ما گفته ایم این کار باید مشترکا و بر اساس احترام متقابل انجام شود.

وی ادامه داد: اگر گرایش طرف مقابل باشد که بر این اساس عمل کند که البته خانم اشتون نیز چندین بار اعلام کردند که با همین گرایش وارد گفتگو شده اند امیدواریم کار پیش برود و به نتیجه نزدیک شویم. این که تا پایان گفتگوها به نتیجه یا خیر بستگی به این مسئله دارد که چقدر در مورد موضوعات مختلفی که هنوز باقی مانده بتوانیم به تفاهم برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که گفتگو ها تا روز شنبه ادامه یابد بیان کرد: امیدواریم این طور نشود چرا که من هفته آینده میزبان اکو هستم.

محمدجواد ظریف همچنین درباره نشست افتتاحیه که ساعت 18:10 به وقت ژنو و در زمانی کمتر از 10 دقیقه برگزار شد گفت: همانطور که قبلا هم گفتم قرار بود یک جلسه کوتاه عمومی با حضور بنده و خانم اشتون داشته باشیم و بعد هم مذاکرات بین هیات ها شروع شود.

ظریف با اشاره به ملاقات معاونین وزرا خارجه با هیات روسی اظهار داشت: قرار است بعد از این دیدار با کشورهای اتحادیه اروپا به صورت مشترکی دیدار داشته باشیم و سپس دیداری با هیات آمریکایی صورت گیرد. خود من بعد از ظهر امروز با معاون وزیر امورخارجه چین ملاقات کردم و فردا صبح نیز قرار است بنده و دوستان با خانم اشتون جلسه داشته باشیم.