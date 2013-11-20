گزارش فیسبوکی ظریف درباره مذاکرات با همتای ایتالیایی در رم و مذاکرات1+5 در ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که در ژنو به سر می برد در جدید ترین مطلب خود در فیسبوک نوشت:

دوستان سلام

ساعت 7 و ربع بعدازظهر چهارشنبه به وقت ژنو (9 و 45 دقیقه به وقت ایران عزیز) است. از جلسه کوتاه عمومی مذاکرات 1+5 برگشته ام و همکارانم وارد مذاکرات دوجانبه با هیئت ها شده اند. فرصتی شد که بعد از چند روز، گزارش کوتاهی را خدمت شما تقدیم کنم.

بالاخره بعد از یک تاخیر دو هفته ای دیروز موفق شدم یک سفر 3 ساعته به رم داشته باشم. در فرودگاه رم خبردار شدیم که افراطیون به سفارت ما در بیروت حمله تروریستی داشته و رایزن فرهنگی ما در لبنان و تعدادی از مردم بی گناه را به شهادت رسانده اند. لازم بود فورا با سفیر کشورمان در بیروت تلفنی گفتگو کنم و ضمن تسلیت به ایشان و خانواده شهدا، هماهنگی های لازم برای رسیدگی به قربانیان و خانواده آنها، پیگیری موضوع و جلوگیری از تکرار فاجعه های مشابه را با وی داشته باشم. همچنین از معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه که برای رایزنی در مسکو بود درخواست کردم که فورا به بیروت بروند و از نزدیک موضوعات را پیگیری کنند. از دیروز، مقامات اکثر کشورها واقعه تروریستی بیروت را محکوم کرده و با مردم و دولت ایران و خانواده های شهدا اعلام همدردی نموده اند. به واقع خطر افراط تهدیدی جدی برای همگان در منطقه و سراسر جهان است و ضرورت دارد با آن به صورت ریشه ای و هماهنگ در سطح جهانی برخورد شود.

به هرحال، از فرودگاه رم مستقیم به اقامتگاه سفیر که نزدیک وزارت امورخارجه ایتالیا قرار دارد رفتم و در آنجا یک مصاحبه 20 دقیقه ای زنده با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایتالیا داشتم. بعد هم به وزارت امورخارجه برای دیدار رسمی با خانم اما بنینو، وزیر امورخارجه چپ گرای ایتالیا رفتیم. ملاقات خوب و مفیدی بود و بیش از یک ساعت طول کشید. بعد هم ملاقات کوتاه خصوصی داشتیم و بعد هم مصاحبه مشترک مطبوعاتی و از آنجا مستقیما به فرودگاه و پرواز به ژنو. یک بار در نیویورک هم با خانم بنینو دیدار کرده بودم و چندبار هم تلفنی صحبت کرده بودیم. ایشان یک فعال حقوق بشری باسابقه است و بسیار جدی و بی تکلف مذاکره می کند. لذا در یک ساعت صحبت، بسیاری از موضوعات دوجانبه و بین المللی را پوشش دادیم. از بحث هسته ای گرفته تا طرح رییس جمهور در مورد جهان عاری از خشونت و افراط (WAVE) و از موضوع سوریه تا افغانستان و طبیعتا در روابط دوجانبه از همکاری های سیاسی تا باستان شناسی، همکاری های فرهنگی و ضرورت احیای روابط دیرینه و عمیق اقتصادی دو کشور. به توافق های خوبی هم رسیدیم و اقدامات عملی برای پیگیری توافق ها را هم قرار گذاشتیم. مصاحبه مطبوعاتی مشترک هم جالب بود. یکی از سوالات در مورد اعتراض سفارت رژیم اسراییل به سفر من بود. اسراییلی ها رسما به دولت ایتالیا اعتراض کرده بودند که چرا میزبان وزیر امور خارجه ایران شده است. ظاهرا نگران شده اند که بعد از مدت ها یکه تازی که با دست باز هرکاری را علیه ایران در غرب سامان می دادند، ایران با قدرت وارد صحنه شده و عرصه را برای عوامفریبی ها و دروغ پردازی های آنها تنگ کرده است. حتما عصبانیت و دادوفریادهای سران رژیم اسراییل را شنیده اید.

از رم به ژنو آمدیم و دیشب و امروز صبح به هماهنگی میان اعضای هیئت و آخرین برنامه ریزی ها برای مذاکرات امروز گذشت. بعدهم یک ناهار دیرهنگام (ساعت 2و نیم به وقت ژنو) با خانم اشتون داشتیم و ضمن بحث جدی پیرامون تجربیات حاصل از جلسه هفته قبل و نحوه ادامه کار، در مورد ادامه مذاکرات قرار گذاشتیم. تا کنون طبق قرار و برنامه ریزی خودمان پیش رفته ایم و قرار است فردا صبح مذاکرات جدی و ریز در مورد تفاهم نهایی با خانم اشتون شروع شود.

الآن خبر دادند که معاون وزیر امورخارجه روسیه تقاضا کرده که علاوه بر دوستان هیئت، بنده را هم ببیند؛که در راه اطاق من در هتل اینترکنتانینتال ژنو است. البته امروز صبح هم با معاون وزیر امورخارجه چین همین جا دیدار خوبی داشتم. ببخشید که باید سریع رفع زحمت کنم و برای ملاقات آماده شوم.

تا گزارش بعدی خدانگهدار