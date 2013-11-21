کارگاه مستندسازی در کانون هنرمندان خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان رضوی از برگزاری 3دوره کارگاه مستندسازی در این کانون خبر داد.

فرزین جیرانی با بیان این که این کارگاه ها هر کدام طی 5روز با محورهای موضوعی از ایده تا متن،کارگردانی و تدوین مستند برنامه ریزی شد اظهار کرد: استاد همایون امامی از مدرسان سینمای مستند تدریس این کارگاه های آموزشی راعهده دار است.

مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان رضوی به اعطای گواهینامه مستندسازی پس از خاتمه کارگاه های مذکور اشاره کرد و افزود: ثبت نام کلا س ها از 10لغایت 20آذرماه در کانون هنرمندان خراسان رضوی انجام می شود.

کلینیک دیابت در بیمارستان شهید مدنی بجستان راه اندازی مي شود

مسئول مبارزه با بیماریها درشبکه بهداشت بجستان گفت: به مناسبت هفته جهانی دیابت، کلینیک دیابت، در بیمارستان شهید مدنی بجستان راه اندازی مي شود.

حسين رزم آرا اظهار کرد: دیابت یا مرض قند یک بیماری متابولیک غیرواگیر است که در آن میزان قند خون بیمار بر اثر عدم توانایی سلولهای بدن در مصرف مناسب مواد قندی بالا می رود.

مسئول مبارزه با بیماریها درشبکه بهداشت بجستان به راههای پیشگیری از دیابت اشاره کرد و گفت: داشتن فعالیت بدنی مناسب و مستمر، متعادل نگه داشتن وزن بدن و در صورت چاقی اقدام جهت کاهش وزن، کاهش مصرف قندها و چربی ها و مصرف بیشتر و منظم سبزیجات و میوه جات در رژیم غذایی، عدم مصرف دخانیات، انجام بررسی سالانه قند خون درافراد دارای عوامل خطر دیابت به پیشگیری ویا تشخیص به موقع دیابت کمک می کند.

آئین غبارروبی حرمین امامزادگان ناصر و یاسر(ع)طرقبه برگزار شد

مراسم غبارروبی آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(ع) طرقبه در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) برگزار شد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز اظهار کرد: مراسم غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر بقاع این امامزادگان واجب‌التعظیم در فضایی آکنده از شور و معنویت انجام شد.

حجت‌الاسلام محمد احمدزاده افزود: این آیین مقدس با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، امام جمعه شهر طرقبه، شهردار طرقبه، خانواده‌های محترم شهدا، اعضای هئیت امناء و خدام افتخاری برگزار شد.

جوین رتبه سوم خراسان رضوی در حوزه مشاغل خانگی را کسب کرد

فرماندار جوین از کسب رتبه سوم در حوزه مشاغل خانگی این شهرستان در خراسان رضوی خبر داد.

ابراهیم جدی کار در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با بیان این که اعتبارات اشتغالزایی ابلاغی به جوین در شش ماه دوم سال 92، 26 میلیارد و 575 میلیون ریال است، اظهار کرد: با

بهره گیری از ظرفیت های شهرستان در حوزه کشاورزی، دامی، صنعت و غیره امکان ایجاد شغل به خصوص برای جوانان بیش از گذشته فراهم می شود.

فرماندار جوین به کاهش 0.4 درصدی نرخ بیکاری جوین در سال 91 نسبت به سال 90 اشاره و ابراز امیدواری کرد: این روند با شتاب بیشتری در سال جاری ادامه یابد.

صادرات 300 ميليون دلار كالا و خدمات توسط صادرکنندگان نمونه خراسان رضوي‌

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: 24 صادرکننده نمونه استان خراسان رضوي، حدود 300 ميليون دلار از صادرات 1969 ميليون دلاري كالا و خدمات استان در سال 91 را به خود اختصاص داده ا‌ند.

ناصر فخرموحدي در آستانه برگزاري مراسم معرفي و تجليل از صادركنندگان نمونه استاني اظهار کرد: 24 صادرکننده نمونه استان در سال 92 شامل 13 واحد در بخش صنعتي، يك واحد در بخش بازرگاني عمومي، 5 واحد در بخش كشاورزي، يك واحد در بخش هايتك، 2 واحد در بخش تعاون و يك تشكل صادراتي هستند که طي مراسمي، معرفي و تجليل خواهند شد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: عمده صادرات واحدهاي صنعتي ياد شده شامل محصولات صنايع شيميايي، مصنوعات پليمري، صنايع نساجي، برق و الكترونيك، محصولات پتروشيمي و پايه نفتي، صنايع غذايي، مصالح ساختماني، فلزات و صنايع وابسته، لوازم خانگي انرژي بر، پسته، گياهان دارويي و صنعتي، ميوه و صيفي و تره بار، زعفران، بازرگاني عمومي و هايتك است.

فخرموحدي افزود: بازارهاي مقصد کالاهاي صادر شده در طي مدت زمان مذکور از استان خراسان رضوي غالباً کشورهاي افغانستان و آسياي ميانه، امارات ، عراق، اسپانيا، آلمان، چين و هنگ كنگ بوده است.