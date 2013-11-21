بازسازی منازل روستایی آسیب دیده از زلزله در ورزقان پایان یافت

احمد فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی، قزوینی به عنوان یکی از استانهای معین در بازسازی مناطق زلزله زده در این منطقه با استقرار ستاد خود در شهرستان ورزقان مسئولیت بازسازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی در 25 روستا را بر عهده گرفت که با تلاش مطلوب توانست تمامی یک هزار و 614 واحد را بازسازی کند و به پایان برساند.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: با گذشت یک سال از زلزله در فاز اول با به کار گیری 64 پیمانکار مجرب حدود 800 واحد به طور اضطراری قبل از آغاز فصل سرما بازسازی و آماده سکونت و تحویل آسیب دیدگان شد که فاز دوم هم از اواخر سال گذشته با بازسازی واحدهای آسیب دیده تکمیل و تحویل داده شد.



فیروزی بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و 614 واحد مسکونی روستایی در مناطق روستایی شهرستان ورزقان زیر نظر بنیاد مسکن قزوین بازسازی شده است.



وی افزود: بنیاد مسکن با داشتن نقشی مهم در حمایت، بازسازی، نظارت و امور اجرایی توانست در مقایسه با دوره های گذشته از عملکرد مناسبی برخوردار باشد که سرعت، نوآوری با توجه به حساسیت های منطقه، همکاری بی سابقه کشوری و هماهنگی مطلوب در میان دستگاههای اجرایی در روزهای نخست حادثه و پس از آن از شاخص های این بازسازی است.



این مسئول با اشاره به اعتبار 220 میلیارد ریالی بازسازی واحدهای آسیب دیده اظهارداشت: هر متقاضی برای احداث واحد مسکونی خود با نظارت بنیاد مسکن مبلغ 125 میلیون ریال وام یانکی، 15 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه و 20 میلیون ریال به صورت بلاعوض دریافت می کند.



فیروزی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا(ع) و در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری مبلغ 50 میلیون ریال به آسیب دیدگان واگذار شده که نیمی از این مبلغ به صورت مصالح ساختمانی در اختیار متقاضیان قرار گرفته که با احتساب کل ارقام یاد شده هر واحد مسکونی معادل 210 میلیون ریال دریافت کرده است.



این مسئول تصریح کرد: اجرای پروژه طرح هادی روستایی در روستای آقابابا فرامرزی با اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال، احداث خانه بهداشت روستای مشک عنبر با اعتباری بالغ بر 360 میلیون ریال و مشارکت در قالب اعطای مصالح ساختمانی و نظارت فنی احداث در ساخت مسجد در روستاهای علویق، فراجه ملک، نصیرآباد از دیگر اقدامات انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین در مناطق آسیب دیده از زلزله در آذربایجان شرقی است.





