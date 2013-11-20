عراقچی:سوء تفاهماتی درباره جلسه قبلی در ژنو وجود دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با 1+5 بعد از مذاکرات با همتایان روس و اروپایی در جمع خبرنگاران گفت: هنوز وارد بررسی مفاد پیش نویس متن مشترک نشده ایم.

وی افزود: هنوز نسبت به جلسه گذشته که مشکلات و سوء تفاهماتی پیش آمد به موضع گذشته بر نگشته ایم باید مسایلی روشن و دوباره اعتماد نسبت به روند مذاکرات موجود ایجاد شود تا بتوانیم وارد نگارش متن و پیش نویس شویم .

عراقچی تاکید کرد: امیدواریم از فردا بعد از صحبت هایی که با خانم اشتون خواهیم داشت بتوانیم این روند را شروع کنیم.

وی ادامه داد: اگر این روند شروع شود نمی دانم چقدر طول بکشد تا بتوانیم به نتیجه برسیم.