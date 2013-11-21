عراقچی :اگر در جلسه با اشتون متقاعد شویم وارد مذاکره در مورد پیش نویس می شویم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درباره دستور کار امروز مذاکرات ، گفت: آقای ظریف و خانم اشتون صبح امروز ملاقاتی خواهند داشت و نتایج جلسات دو جانبه دیشب که بین ما و هیأت های مختلف انجام شده و نتیجه جلساتی که بین انها انجام شده است را جمع بندی کنند.

وی افزود: اگر در جلسه خانم اشتون و آقای طریف متقاعد شویم روند مذاکرات به روند معقولی تبدیل شده است ، مذاکرات در مورد پیش نویس را با خانم اشتون آغاز خواهیم کرد.

عراقچی گفت: ظهر یا بعد از ظهر امروز وارد مذاکره درباره پیش نویس می شویم. اینکه چقدر طول می کشد تا به نتیجه برسیم خدا می داند.

مذاکرات ایران و 1+5 از ساعت 18:10 دقیقه امروز آغاز شد . ظریف و اشتون پیش از نشست افتتاحیه در ناهار کاری مشترک حضور یافتند.

مذاکرات پس از نشست افتتاحیه در سطح معاونین وزرای امور خارجه و در قالب دو جانبه و چند جانبه ادامه پیدا کرد. معاونین وزرای خارجه ایران با روسیه و امریکا به صورت دو جانبه و با کشورهای اتحادیه اروپا به صورت مشترک دیدار کردند.

مقامات ایرانی شرط ورود به مذاکرات محتوایی در مورد متن پیشنهادی را به متقاعد شدن در اعتماد از دست رفته جلسه گذشته منوط کرده اند.