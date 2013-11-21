شهر رشت دیگری شاهد آبگرفتگی نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی چناری عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکل آبگرفتگی شهر رشت افزود: نقاط بحرانی شهر رشت که در زمان بارش باران دچار آبگرفتگی می شود پروژه مزبور طی سه فاز در قالب 24 کیلومتر به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی همچنین با بیان اینکه منابع مالی تامین لوله پروژه دفع آب های سطحی شهر رشت از سوی استانداری گیلان انجام می شود، اظهارداشت: منابع مالی برای حفاری و انعقاد قرارداد با پیمانکار در توان شهرداری نیست.

رئیس شورای شهر رشت تاکید کرد: فقط با تامین لوله نمی توان این پروژه را اجرا کرد بلکه باید اعتبارات لازم به موقع تامین شود.

وی اذعان داشت: اگر تمام منابع مالی تامین شود دیگر پایان سال 93 شاهد آبگرفتگی معابر شهر رشت نخواهیم بود.