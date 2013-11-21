روابط کارگر و کارفرما اصلاح شود/ تسلیت انفجار اخیر در لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه قرآن کریم بارها به عمل صالح اشاره دارد، اظهار کرد: هر جا که ایمان به خدا در قرآن کریم آمده، عمل صالح هم آورده شده است.
وی افزود: عمل صالح منحصر به اقامه نماز و روزه گرفتن نیست بلکه هر کاری که در بهبود و صلاح جامعه و بر اساس موازین شرعی انجام شود نوعی عمل صالح محسوب میشود.
استاد برجسته حوزه به ارزش و جایگاه کارگری در اسلام اشاره کرد و افزود: همه کارگران که کارشان به نفع جامعه است محترم هستند و عملشان مصداق عمل صالح است.
وی در توصیهای به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه اظهار کرد: باید رابطه میان کارفرمایان و کارگران را به رابطه اعضای یک خانواده تبدیل کرد.
پرهیز از تبدیل شدن کارگر و کارفرما به رقبای یکدیگر
آیتالله سبحانی بر لزوم پرهیز از تبدیل شدن کارگر و کارفرما به رقبای یکدیگر تاکید کرد و افزود: قوانین کار باید به گونهای تنظیم شود که کارفرما بزرگ خانواده و کارگران هم اعضایش باشند و در این میان حقوق ولی و زیردستان رعایت شود.
وی به حضور خود در جلسات تدوین قانون اساسی اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان مسائل مختلفی در مورد رابطه کارفرما و کارگر وجود داشت.
این مرجع تقلید اظهار کرد: رابطه کارگران و کارفرمایان را باید به گونهای تدوین کرد که مشکلی به وجود نیاید و عوامل بیاعتمادی از بین برود.
وی تصریح کرد: نباید انتظار داشت یک کارگر 30 سال فعالیت کند و پس از آن دستش خالی باشد.
آیتالله سبحانی، بیمه و پشتوانههای اجتماعی را ضرورتی دانست که باید برای کارگران وجود داشته باشد زیرا کارگران در سرمایهای که بر اثر کارشان به وجود آمده است سهمی دارند.
این مفسر قران کریم در توصیهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میتوان از علما و روحانیون در جوامع کارگری و کارفرمایی استفاده کرد تا آنها به کار فرهنگی و تبلیغی بپردازند و مشکلات را از درون حل کنند.
تاثر از حادثه لبنان
آیتالله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود وقوع انفجار اخیر در لبنان را تسلیت گفت و اظهار کرد: جریان دیروز در نزدیکی سفارت ایران در لبنان هر انسان آزادهای را متاثر میکند.
وی با بیان اینکه تروریستها زنان و کودکان و مردان بیگانه را میکشند و خانوادههای زیادی را داغدار میکنند، تصریح کرد: این امر در حقیقت بازگشت به جاهلیت است که در ظاهر آرام ولی در باطن ناآرام است.
این مرجع تقلید شیعیان تروریسم را بلایی دانست که در سالهای اخیر گسترش یافته است.
وی با بیان اینکه ریشههای تروریسم مشخص است، اظهار کرد: از خداوند میخواهیم به بشریت رحم کند و عامل تروریسم را از بین ببرد.
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